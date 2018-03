Guillermo del Toro produzirá nova versão de 'Pinóquio'

O cineasta mexicano Guillermo del Toro produzirá uma nova adaptação para o cinema do clássico Pinóquio, levado às telas pela Disney em 1940, informou nesta quinta-feira, 17, o site deadline.com.

O Pinóquio de Del Toro será um longa-metragem de animação em 3D realizado em formato "stop motion", similar ao utilizado em O Fantástico Sr. Raposo, Coraline e o Mundo Secreto ou A Noiva Cadáver, que tomará como modelo estético o livro de ilustrações de Gris Grimly, baseado na história original de Carlo Collodi.

Grimly codirigirá o filme junto com Mark Gustafson, diretor de animação de O Fantástico Sr. Raposo.

Del Toro e Matthew Robbins estabeleceram o argumento do filme, que contará com roteiro de Robbins (Mimzy - A Chave do Universo, Don't Be Afraid of the Dark) e que o mexicano produzirá junto com a The Jim Henson Company e a empresa francesa Pathé.

Fiel a seu estilo, o cineasta afirmou que sua versão de Pinóquio terá um ar mais melancólico que o filme da Disney, e será destinado a espectadores a partir de 10 anos.

"Tem que haver escuridão em qualquer conto de fadas, algo que os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e Walt Disney compreenderam. Muita gente se esquece do quão perturbadores são as melhores filmes da Disney", disse Del Toro.