Guillermo del Toro fará filme de animação com a DreamWorks

O cineasta mexicano Guillermo del Toro irá escrever e dirigir o filme "Trollhunters" (ainda sem tradução em português) para os estúdios DreamWorks Animation e assessorará a empresa em outros dois projetos, informou nesta Segunda-feira (27) a revista "The Hollywood Reporter".

Del Toro afirma que se sentiu atraído pelas produções da DreamWorks após assistir "Como Treinar o Seu Dragão". Depois de se reunir com o diretor-executivo da empresa, Jeffrey Katzenberg, este ano, começou a colaborar com várias produções do estúdio.

O diretor mexicano participou da edição de "Megamind", filme que estreia dia 5 de novembro nos Estados Unidos, e é consultor e produtor executivo de "Kung Fu Panda 2" e "O Gato de Botas". "Trollhunters" é seu primeiro grande projeto de animação. Em 2007, ganhou três Oscar pelo filme "O Labirinto do Fauno".

O filme será baseado em um livro juvenil escrito por Del Toro que ainda não foi publicado. "Queria fazer uma história para crianças, mas que tratasse do tema do medo. Essencialmente o livro combina contos de bruxas com os tempos modernos e mostra como é difícil ser criança. Normalmente, elas são idealizadas nos filmes de animação", explica Del Toro.