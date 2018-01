Guillermo del Toro defende diversidade em filme exibido no Festival de Veneza

Um conto de fadas no qual a faxineira discreta de um laboratório do governo se apaixona por uma criatura aquática que será dissecada - um apelo à aceitação das diferenças - estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta quinta-feira.

O filme The Shape of Water, do diretor mexicano Guillermo del Toro, traz Sally Hawkins no papel de Elisa, a faxineira cuja vida muda quando ela se torna amiga da criatura anfíbia que foi capturada por cientistas do governo para estudar seus padrões respiratórios e usá-los em avanços nas viagens espaciais.

“É um conto de fadas muito político, muito fantasioso sobre amor e união... sobre como nos dizem para mantermos distância por motivos idiotas quando estamos todos juntos”, explicou Del Toro, cineasta de 52 anos já indicado ao Oscar, à Reuters.

O filme é uma de 21 produções norte-americanas e internacionais disputando o Leão de Ouro, que será anunciado em 9 de setembro depois de dias de exibições, festas e glamour no tapete vermelho.

The Shape of Water conta com uma criatura fantástica - um cruzamento entre humano e peixe com manchas brilhantes na pele - para ressaltar “a alteridade” que as pessoas rejeitam tantas vezes, disse Del Toro.

Mas essa noção também é evocada por outros personagens, seja Zelda, a amiga negra de Elisa interpretada por Octavia Spencer, ou seu vizinho e gay enrustido vivido por Richard Jenkins.