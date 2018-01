Guia de Cinema

FILMES RECOMENDADOS

Luiz Carlos Merten

Aquarius, Café Society, Francofonia – Louvre sob Ocupação, l Julieta

Luiz Zanin Oricchio

Aquarius, Café Society , Francofonia – Louvre sob Ocupação, Janis: Little Girl Blue,

Julieta e O Silêncio do Céu

PRÉ-ESTREIAS

13 Minutos

Elser, Alemanha/2016, 114 min. Drama. Dir. Oliver Hirschbiegel. Com Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaußner. No dia 8 de novembro de 1939, Georg Elser implantou uma bomba atrás de um púlpito que seria usado por Adolf Hitler. Mas Hitler deixou o local mais cedo, frustrando o plano que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial. 14 anos.

Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Caixa Belas Artes, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Doutor Estranho

Doctor Strange, EUA/2016, 115 min. Ação. Dir. Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton. Com a carreira destruída após um acidente, o neurocirurgião Stephen Strange parte para um misterioso centro medicinal em busca de cura. Lá ele adquire poderes mágicos e passa a treinar contra as forças do mal. 12 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (Imax/3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX/3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

A Luz Entre Oceanos

The Light Between Oceans, Eua-Reino Unido-Nova Zelândia/2016, 133 min. Romance. Dir. Derek Cianfrance. Com Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz. Na Austrália, depois da Primeira Guerra, Tom e sua mulher Isabel encontram dentro de um barco, um cadáver e um bebê com vida. Ao invés de avisar a polícia, o casal decide cuidar da criança. Muito tempo depois em uma viagem, eles descobrem que tomaram a decisão errada. 12 anos.

Anália Franco, Cidade Jardim, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

ESTREIAS

Amnésia

Amnesia, Suíça-França, 96 min. Drama. Dir. Barbet Schroeder. Com Max Riemelt, Bruno Ganz. Vivendo sozinha de frente para o mar em Ibiza, Martha conhece Jo, um músico que sonha em se tornar DJ na famosa boate berlinesa, Amnésia. 18 anos.

Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Fora do Rumo

Skiptrace, EUA-China-Hong Kong/2016, 111 min. Comédia. Dir. Renny Harlin. Com Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan. Um detetive de Hong Kong precisa proteger um vigarista americano, que acaba testemunhando um crime e se tornando alvo da máfia chinesa. 12 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Eldorado, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz, Santana Parque.

A Garota no Trem

The Girl on the Train, EUA/2016, 113 min. Suspense. Dir. Tate Taylor. Com Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett. Desolada com o fim de seu casamento, Rachel leva uma vida solitária. Sua única distração é viajar de trem todas as manhãs, fantasiando sobre um jovem casal que vigia pela janela. Após testemunhar uma cena inusitada, Rachel se envolve cada vez mais no mistério. 14 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO : Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Jonas

Brasil/2016, 90 min. Drama. Dir. Lo Politi. Jesuíta Barbosa, Laura Neiva, Criolo. Filho de empregada, desde criança Jonas alimenta uma paixão por Branca, a filha da patroa. Num dia de carnaval, ele sequestra Branca e a mantém refém dentro de um carro alegórico em formato de baleia. 14 anos.

Caixa Belas Artes, Iguatemi, Interlagos.

Satânico

Satanic, EUA/2016, 85 min. Terror. Dir. Jeffrey G. Hunt. Com Marc Barnes, Sarah Hyland, Steven Krueger. Em busca de diversão, quatro amigos decidem ir até Los Angeles para visitar locais onde foram realizados rituais de satanismo. A aventura se torna uma emboscada prestes a fazer sua próxima vítima. 16 anos.

DUBLADO: Mais Shopping Largo 13.

LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Interlar Aricanduva.

Trolls

EUA/2016, 93 min. Animação. Dir. Mike Mitchell (V), Walt Dohrn. Com Justin Timberlake, Anna Kendrick. Poppy é extremamente feliz como líder dos Trolls, enquanto Ramo é conhecido por sua personalidade rabugenta. Com a chegada de um gigante faminto ao vilarejo, os opostos terão de unir forças para defender seus amigos. Livre.

DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (3D), Bristol, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), SP Market, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bristol, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Pátio Paulista (3D).

EM CARTAZ

Aquarius

Brasil, França/2016, 145 min. Drama. Dir. Kleber Mendonça Filho. Com Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos. Clara (Sonia Braga) é uma jornalista aposentada e viúva. Ela é a última moradora de um pequeno prédio em Recife – todos os outros apartamentos já foram comprados por uma construtora. Ela resiste em vender o imóvel, onde criou seus três filhos. 18 anos.

Espaço Itaú Augusta, Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Assassino a Preço Fixo 2 – A Ressureição

The Mechanic 2 – The Ressurection, EUA/2016, 109 min. Ação. Dir. Simon West. Com Jason Statham. Quando sequestram o amor de sua vida, Arthur Bishop é obrigado a voltar para o mundo do crime e a viajar pelo mundo para completar três missões impossíveis. 16 anos.

DUBLADO: Interlagos, Raposo Shopping, SP Market.

O Bebê de Bridget Jones

Bridget Jones' s Baby, Reino Unido, 115 min. Comédia. Dir. Sharon Maguire. Com Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. Recém-divorciada, Bridget decide focar em seu trabalho como produtora de um noticiário. Mas sua carreira é interrompida quando, após uma reviravolta amorosa, ela descobre que está grávida. Livre.

Cidade Jardim, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

Belas Famílias

Belles Familles, França/2016, 113 min. Drama. Dir. Jean-Paul Rappeneau. Com Mathieu Amalric, Marine Vacth, André Dussollier. Depois de algum tempo vivendo na China, Jèrôme volta à Franca para visitar a mãe e o irmão, e acaba tendo de resolver uma disputa pela casa onde passou a infância. 12 anos.

Caixa Belas Artes.

Café Society

Cafe Society, EUA/2016, 96 min. Comédia. Dir.Woody Allen. Com Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell. Jovem rapaz se muda de Nova York para Los Angeles para ingressar na indústria cinematográfica hollywoodiana. Mas acaba se apaixonando pela namorada de seu chefe. 12 anos.

Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Cegonhas – A História Que Não Te Contaram

Storks, EUA/2016, 86 min. Animação. Dir. Nicholas Stoller, Doug Sweetland. Com Andy Samberg, Kelsey Grammer. A Montanha das Cegonhas é um grande empreendimento de entrega de bebês. Mas, quando um de seus melhores entregadores comete um erro acidental, ele precisa correr para salvar situação. Livre.

DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Cidade Jardim, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis (3D), Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

O Contador

The Accountant, EUA/2016, 128 min. Ação. Dir. Gavin O'Connor. Com Anna Kendrick, Ben Affleck, J.K. Simmons. Christian Wolff é um homem comum. Sua rotina aparentemente tranquila no escritório de contabilidade esconde de todos seu trabalho como assassino de aluguel, contratado por algumas das organizações mais perigosas do mundo. 14 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, SP Market, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Deixe-me Viver

Brasil/2016, 103 min. Drama. Dir. Clóvis Vieira. Bernardo Dugin, Sabrina Petraglia. Um estudante de engenharia, que desencarna aos 23 anos, passa a se comunicar com a família para narrar suas experiências fora da terra. 16 anos.

Mais Shopping Largo 13.

Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil

Brasil/2016, 86 min. Documentário. Dir. Marco Del Fiol e Gustavo Almeida. O filme acompanha a artista Marina Abramovic em uma visita ao Brasil. 14 anos.

Caixa Belas Artes.

É Fada

Brasil/2016, 85 min. Comédia. Dir. Cris D'Amato. Com Kéfera Buchmann, Klara Castanho. Julia é uma pré-adolescente pouco popular na escola. Para vencer os preconceitos e fazer novas amizades, Julia contará com a ajuda de Geraldine, uma fada com métodos nada convencionais. 12 anos.

Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

No Fim do Túnel

Al Final Del Túnel, Espanha/2016, 120 min. Suspense. Dir. Rodrigo Grande. Com Leonardo Sbaraglia, Clara Lago, Pablo Echarri. Um cadeirante solitário decide alugar um quarto de sua velha casa para uma stripper e sua filha – sem imaginar que tudo não passa de um plano da moça e de seu namorado para criar uma passagem e roubar um banco da região. 16 anos.

Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Francofonia – Louvre Sob Ocupação

Francofonia, le Louvre Sous l’Occupation, França/2016, 84 min. Documentário. Dir. Alexander Sokurov. Pensando na relação entre arte e poder, o documentário filmado no Museu do Louvre questiona se a arte pode ensinar sobre nós mesmos. 10 anos.

Caixa Belas Artes.

Gênios do Crime

Masterminds, EUA/2016, 96 min. Comédia. Dir. Jared Hess. Emily Spivey, Jody Hill, Dany McBride. Com Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson. David, um motorista de carro forte, organiza um dos maiores assaltos a bancos na história americana. 12 anos.

DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Metrô Itaquera, Shopping D, SP Market.

Hestórias da Psicanálise – Leitores de Freud

Brasil/2016, 96 min. Documentário. Dir. Francisco Ronald Capoulade Nogueira. No primeiro filme de uma série sobre a psicanálise, leitores e pensadores analisam textos de Freud e suas técnicas, abordando assuntos ligados a história, cultura e sociedade. Livre.

Espaço Itaú Augusta.

O Homem Que Viu o Infinito

The Man Who Knew Infinity, Reino Unido/2016, 109 min. Biografia. Dir. Matt Brown. Com Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones. Inspirado em uma história real, o longa narra a trajetória de amizade entre Ramanujan, um matemático brilhante, e GH Hardy, um professor excêntrico da Universidade de Cambridge. 12 anos.

Reserva Cultural.

Humano – Uma Viagem Pela Vida

Human, França/2016, 191 min. Documentário. Dir. Yann Arthus-Bertrand. Uma coletânea de histórias de 60 países que refletem a imagem de quem somos não apenas como indivíduos, mas como sociedade. 12 anos.

Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Inferno – O Filme

EUA-Japão-Turquia/2016, 117 min. Suspense. Dir. Ron Howard. Com Tom Hanks, Felicity Jones. Robert Langdon se envolve em mais um mistério em torno de enigmas e sociedades ocultas. Desta vez, ele precisa desvendar a simbologia por trás da obra ‘A Divina Comédia’, de Dante Alighieri. 12 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (Imax), Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Os Incríveis

The Incredibles, EUA/2004, 123 min. Animação. Dir. Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson. Roberto Pêra já foi o maior herói do planeta, combatendo o mal todos os dias. Mas depois que a opinião pública se volta contra os super-heróis, Roberto e sua família são forçados a viver como pessoas normais. Cansado da vida pacata que leva, ele tem a chance de voltar a ser um herói, quando surge um comunicado que o convida para uma missão secreta. Livre.

DUBLADO : Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Interlagos, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Irmã

Little Sister, EUA/2016, 91 min. Comédia. Dir. Zach Clark. Com Addison Timlin, Ally Sheedy, Keith Poulson. Colleen evita o contato com sua família desde que se tornou freira. Mas o retorno de seu irmão da Guerra do Iraque faz com que a jovem volte para casa, e tenha de lidar com lembranças de quando era apenas uma garota gótica. 16 anos.

Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Janis: Little Girl Blue

EUA/2016, 107 min. Documentário. Dir. Amy Berg. O documentário aborda a figura da cantora americana de rock Janis Joplin. 14 anos.

Caixa Belas Artes.

Jovens, Loucos e Mais Rebeldes

Everybody Wants Some, EUA/2016, 117 min. Comédia. Dir. Richard Linklater. Com Zoey Deutch, Glen Powell, Tyler Hoechlin. Nos anos 1980, um grupo de formandos e jogadores de beisebol passa a questionar a liberdade e as responsabilidades da vida adulta. 16 anos.

Bourbon – Espaço Itaú Pompéia.

Julieta

Espanha/2016, 100 min. Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grão. Prestes a se mudar da Espanha para Portugal, Julieta encontra uma amiga de infância da filha. Ela desfaz seus planos e permanece no país, onde revisita seu passado. 14 anos.

Caixa Belas Artes.

Kóblic

Kóblic, Argentina/2016, 92 min. Drama. Dir. Sebastián Borensztein. Com Ricardo Darín, Oscar Martinez e Inma Cuesta. Ricardo Darín está de volta como o ex-piloto e capitão da marinha Tomás Kóblic, que se torna um fugitivo para sobreviver. O longa é ambientado entre os anos de 1976 e 1983, durante a última ditadura militar na Argentina. 14 anos.

Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Kubo e as Cordas Mágicas

Kubo and the Two Strings, EUA/2016, 102 min. Animação. Dir. Travis Knight. Com Matthew McConaughey, Charlize Theron. Para se livrar de um espírito vingativo, Kubo precisa encontrar uma armadura mágica que pertenceu a seu pai, um lendário samurai. Livre.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (3D), Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Santana Parque.

O Lar das Crianças Peculiares

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children, EUA/2016, 127 min. Aventura. Dir. Tim Burton. Com Eva Green, Asa Butterfield. Em busca de respostas, um adolescente que acaba de enfrentar uma tragédia familiar é transportado para uma ilha no País de Gales, onde conhece o lar da Srta. Peregrine e um grupo de órfãos com poderes fantásticos. 12 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza (3D), West Plaza.LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

O Mestre dos Gênios

Genius, Reino Unido-EUA/2016, 104 min. Drama. Dir. Michael Grandage. Com Nicole Kidman, Dominic West, Colin Firth. O longa narra a vida de Marx Perkins – um dos maiores nomes no mercado editorial literário – e sua relação com escritores influenciados por seu trabalho. 12 anos.

Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bristol, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Noite de Verão em Barcelona

Barcelona, Nit d'Estiu, Espanha/2016, 96 min. Romance. Dir. Dani de la Orden. Com Laura de la Isla, Miki Esparbé, Sara Espígul. O filme acompanha seis histórias de amor nascidas durante o verão europeu, enquanto o cometa Rose atravessava o céu de Barcelona, criando um espetáculo incomparável. 14 anos.

Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Nona Vida de Louis Drax

The 9th Life of Louis Drax, Canadá-Reino Unido-EUA/2016, 108 min. Suspense. Dir. Alexandre Aja. Com Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul. Prestes a completar nove anos, Louis Drax – um garoto brilhante, mas pouco sociável – sofre um grave e inexplicável acidente. Sua única chance de recuperação é o psiquiatra Allan Pascal. Aos poucos, Allan descobre que o caso de Louis não é uma simples coincidência. 14 anos.

Cidade Jardim, Iguatemi, Market Place, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Ouija – Origem do Mal

Ouija – Origin of Evil, EUA/2016, 90 min. Terror. Dir. Mike Flanagan. Com Elizabeth Reaser, Annalise Basso, Henry Thomas. Uma viúva, que finge se comunicar com espíritos para arrancar dinheiro de pessoas céticas, conhece o pesadelo real quando sua filha caçula é possuída por uma entidade maligna. 14 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Bristol, Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

The Secret Life of Pets, EUA/2016, 102 min. Animação. Dir. Chris Renaud, Yarrow Cheney. Com Danton Mello, Tiago Abravanel, Luis Miranda. Max, um cachorro que mora em Manhattan, sente que seus privilégios acabaram quando sua dona traz para casa um novo cão, Duke. Os dois, entretanto, terão de deixar as diferenças de lado para impedir o plano do coelho Snowball e seu exército de animais abandonados: vingar-se de todos aqueles que têm dono. Livre.

DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Jardim Sul, Santana Parque, SP Market.

Do Pó da Terra

Brasil/2016, 79 min. Documentário. Dir. Maurício Nahas. O documentário aborda a relação de artesãos do Vale do Jequitinhonha com o trabalho realizado com o barro e a forma como eles transformam arte em meio de sobrevivência. Livre.

Espaço Itaú Augusta.

Relatos Selvagens

Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min. Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos.

Caixa Belas Artes.

O Shaolin do Sertão

Brasil/2016, 100 min. Comédia. Dir. Halder Gomes. Com Edmilson Filho, Bruna Hamú, Dedé Santana. Aluísio Li é um apaixonado por artes marciais. Quando competidores de vale-tudo chegam ao Ceará para realizar um desafio, Aluísio tem a chance de se tornar um mestre das lutas. 12 anos.

Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Central Plaza, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

O Silêncio do Céu

Era el Cielo, Brasil/2016, 102 min. Drama. Dir. Marco Dutra. Com Leonardo Sbaraglia, Carolina Dieckmann, Chino Darín.

Vítima de um estupro dentro de sua própria casa, Diana prefere esconder o acontecimento de todos, inclusive do marido, Mario. Ele também guarda um segredo, o que faz com que a distância entre os dois fique cada vez maior. 16 anos.

Caixa Belas Artes.

Tô Ryca

Brasil/2016, 110 min. Comédia. Dir. Pedro Antônio. Com Samantha Schmutz, Marcelo Adnet, Marcus Majella. Selminha está prestes a receber uma herança milionária, mas precisa cumprir o desafio de gastar R$ 30 milhões em 30 dias, ou perderá o prêmio maior. 12 anos.

Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Marabá, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D.

O Último Tango

Un Tango Más, Argentina-Alemanha/2016, 85 min. Documentário. Dir. German Kral. O longa narra a trajetória de amor entre María Nieves e Juan Carlos Copes, os dois dançarinos mais famosos da história do tango. Um grupo de jovens dançarinos de Buenos Aires transformam momentos belos e dramáticos do casal em coreografias. 10 anos.

Reserva Cultural.

ESPECIAL

10ª Semana Ticket Cultura

O evento realiza em São Paulo e no Rio de Janeiro atividades de música, gastronomia e festivais de cinema. Até 6/11, a programação inclui a mostra ‘Anima Mundi’, com mais de 400 animações, entre longas e curtas, além de fóruns e palestras. Programação completa

2ª Mostra Minidocs – Móbile na Metrópole

O Caixa Belas Artes recebe, no sábado (29), uma seleção de 12 minidocumentários que abordam temas expressivos da cidade de São Paulo, como moradores de rua, movimentos feministas, questões de gênero, mobilidade urbana e arte de rua.Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. Grátis. Programação completa

3ª Mostra de Cinema Desobediente

GNeste sábado (29), o festival realizado na Galeria Vermelho exibe 12 curtas, entre documentários experimentais e obras de ficção, que narram histórias desobedientes. A mostra será dividida em três programas com o intuito de facilitar o diálogo com a linguagem, a temática e o modelo de produção. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Grátis. Programação completa

40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Até 4ª (2), ocorre a tradicional mostra que projeta o melhor da produção mundial contemporânea em espaços culturais e cinemas da cidade. A programação inclui 322 filmes de 50 países e traz, nesta edição, homenagens ao cineasta italiano Marco Bellocchio e ao diretor americano William Friedkin. Programação completa

BrLab

O Laboratório de Desenvolvimento de Produções Audiovisuais apresenta no CCBB, de 4ª (2) a 14/11, uma seleção com os principais filmes que participaram do projeto. A iniciativa recebe e incentiva obras da América Latina. As sessões incluem filmes premiados, como ‘O Lobo Atrás da Porta’ (2013), de Fernando Coimbra, e ‘Cidade de Deus’ (2002), de Katia Lund e Fernando Meirelles. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10 (retirar senha 1h antes). Programação completa

O Cinema Israelense dos Anos 2000

O CCBB realiza, até 2ª (31), uma mostra que reúne oito obras da produção de Israel, destacando sua diversidade, crescimento e notoriedade internacional nos anos 2000.

Sábado (29),

15h, ‘Aviva, Meu Amor’ (2006), de Shemi Zarhin;

17h30, ‘O Casamenteiro’ (2010), de Avi Nesher;

19h30, ‘A Enchente’ (2010), de Guy Nattiv.

Domingo (30),

15h, ‘A Banda’ (2007), de Eran Kolirin;

18h30, ‘Vire à Esquerda no Fim do Mundo’ (2004), de Avi Nesher.

Segunda (31),

13h, ‘As Aparências Enganam’ (2006), de Daniel Syrkin;

15h, ‘A Fogueira’ (2004),de Joseph Cedar.

CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa

Cinema Queer

A mostra, realizada de 2ª (31) a 13/11 no circuito Cinusp, propõe debates sobre a identidade de gênero e a diversidade sexual. A abertura será sábado (29), às 16h, com a exibição do documentário ‘Paris is Burning’ (1990), de Madonna e Stefen Klein. Cinusp Paulo Emílio. R. do Anfiteatro, 181, Butantã, 3091-3540. Cinusp Maria Antônia. R. Maria Antônia, 294, Vila Buarque. Grátis. Programação completa

Comediantes Como os de Antes

A mostra realizada pelo Sesc Pinheiros traz de volta às telas a memória de comediantes consagrados do cinema mundial. Na 5ª (3), às 20h, é a vez de ‘Esse Milhão é Meu’ (1959), de Carlos Manga, estrelado por Oscarito. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Grátis. Programação completa

Oprimir: As Distopias no Cinema

Até 29/11, reúne títulos que retratam autoridades opressoras, que controlam a liberdade dos personagens. Entre os destaques da programação, ‘THX 1138’ (1971), de George Lucas, e ‘A Onda’ (2008), de Dennis Gansel. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Grátis. Programação completa

Tela Clássica

O projeto do Sesc Pinheiros, que reúne obras dos cineastas mais expressivos do cinema mundial, exibe, entre outubro e novembro, uma mostra dedicada a Stanley Kubrick. Na 3ª (1º), às 19h, tem sessão de ‘Spartacus’ (1960). Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Grátis. Programação completa

Teste de Audiência

A atividade do Caixa Belas Artes, que promove o livre debate de filmes ainda em fase de montagem, exibe na 3ª (1º), o documentário ‘O Piano que Conversa’ (2016), de Marcelo Machado. O filme procura narrar – somente com sons e música – o processo criativo do pianista brasileiro em busca de identidade universal para suas composições. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 2.