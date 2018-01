'Guerra ao Terror' pode dar primeiro Oscar à diretora

Primeira mulher a vencer o prêmio do Sindicato dos Diretores da América, Kathryn Bigelow pode tornar-se a primeira diretora a vencer um Oscar nessa categoria por "Guerra ao Terror". O filme, aliás, tem chances de vencer em várias outras modalidades, já que é um dos campeões em indicações deste ano, com nove, mesmo número de "Avatar", de James Cameron.

Trailer de 'Guerra ao Terror'

Depois de uma recepção discreta no Festival de Veneza 2008, na qual teve sua première mundial, "Guerra ao Terror" foi descoberto por várias associações de críticos norte-americanos, como os de Nova York, San Francisco e Los Angeles, que lhe deram seus principais prêmios em 2009. O Sindicato dos Diretores e também o Sindicato dos Produtores da América seguiram a mesma trilha, que preparou esta chegada promissora ao Oscar - cujos prêmios serão entregues no próximo dia 7 de março.

"Guerra ao Terror" concorre a melhor filme, direção, roteiro original, ator (Jeremy Renner), fotografia, montagem, som, mixagem de som e trilha original.

Conhecida como uma cineasta de filmografia com temática mais associada ao mundo masculino - como "K-19 - The Widowmaker" (2002), "Estranhos Prazeres" (95) e "Caçadores de Emoção" (91) -, Kathryn Bigelow segue a mesma linha neste novo filme, um drama de guerra ambientado no Iraque. Os protagonistas são três soldados de um esquadrão especializado no desmonte de bombas, William James (Jeremy Renner, de "Extermínio 2"), JT Sanborn (Anthony Mackie, de "Menina de Ouro") e Owen Eldridge (Brian Geraghty, de "Um Crime Americano").

O ponto de vista da história é o destes soldados, que vivem diariamente o inferno da guerra. Mas, enquanto dois deles, Sanborn e Eldridge, contam os dias para sair dali, o comandante do batalhão, o sargento James, está viciado na adrenalina de sua missão, a ponto de correr riscos desnecessários e expor seus companheiros. O ponto de vista iraquiano na guerra claramente inexiste. Os habitantes locais passam na tela como meros figurantes.

"Guerra ao Terror" não procura fazer uma autocrítica do comportamento do Exército norte-americano no país que ocupa há quase 7 anos, alegando a existência de armas de destruição de massa que nunca foram encontradas.

O filme de Bigelow simpatiza com o problema humano dos soldados dos EUA. Enfoca a guerra como uma insanidade histérica e cega e mostra piedade também por algumas vítimas iraquianas e até pelos maltratados gatos de rua de Bagdá.

Tendo filmado em locações em Amã (Jordânia) e no Kweit, com a preciosa colaboração do diretor de fotografia Barry Ackroyd (de "Voo United 93", indicado ao Oscar), a diretora visivelmente procurou realismo neste retrato do alucinante cotidiano destes soldados, que a cada dia acordam para o que pode ser também o seu último, num ambiente hostil em que eles estão tremendamente expostos.

Não se pode acusar o filme de patriótico, porque ele é visivelmente crítico desse estado de coisas, mesmo sem questionar a fundo as razões desta guerra específica.

O roteiro original de Mark Boal (produtor do filme e autor da história de outro drama sobre o Iraque, "O Vale das Sombras") visivelmente individualiza a questão da guerra.

Boal, um jornalista premiado com o Pulitzer por uma série de reportagens no Iraque para o jornal "The New York Times", certamente conhece o assunto de que está falando. Talvez sua história seja mais acessível ao público e é certamente menos chocante do que "Redacted" (2007), de Brian de Palma, que continua inédito no circuito comercial brasileiro.

"Guerra ao Terror" não é original, nem tampouco se candidata ao posto de melhor filme de guerra já feito na história do cinema. Mas parece ser um filme que serve à sua época e repercute especialmente em seu país de origem.

Por pouco, aliás, o filme nem seria lançado nos cinemas brasileiros. Sua distribuidora no país, a Imagem, já o tinha lançado diretamente em DVD, no primeiro semestre de 2009. Agora, a empresa promete lançá-lo no formato blu-ray a partir de 24 de março. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)