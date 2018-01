'Guerra ao Terror' e filmes franceses são premiados nos EUA

O filme também rendeu prêmios a sua diretora, Kathryn Bigelow, e a Jeremy Renner, visto como melhor ator revelação por seu papel de irreverente técnico em bombas, na premiação de domingo à noite.

O Círculo de Críticos de Cinema de Nova York e a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles já tinham escolhido "Guerra ao Terror" e Katherin Bigelow para seus prêmios mais importantes.

Vários dos prêmios principais dos críticos foram dados a produções francesas. Yolande Moreau foi considerada melhor atriz por "Seraphine", baseado na vida da pintora francesa Seraphine de Senlis, e "Horas de Verão" foi premiado como melhor filme em língua estrangeira.

O troféu de melhor filme de não ficção foi dado a "As Praias de Agnes", documentário sobre a vida da diretora Agnes Varda, que foi casada com o diretor Jacques Demy.

Mo'Nique foi considerada melhor atriz coadjuvante por sua atuação aclamada no papel de mãe abusiva em "Preciosa", e Christoph Waltz levou o prêmio de melhor ator coadjuvante por representar um nazista em "Bastardos Inglórios".

Joel e Ethan Coen receberam o troféu de roteiristas por "Um Homem Sério".

Ficaram de fora da 44a edição dos prêmios filmes aclamados como "Amor Sem Escalas", de Jason Reitman, "Avatar", de James Cameron, e "Invictus", de Clint Eastwood.

A Sociedade Nacional de Críticos de Cinema inclui mais de 60 membros dos mais importantes jornais de Los Angeles, Boston, Nova York e Chicago e das revistas Time, Newsweek, The New Yorker e Salon.com.

No ano passado, o grupo escolheu como melhor filme a relativamente obscura animação israelense "Valsa com Bashir". No ano antes desse, o prêmio foi dado a "Sangue Negro".

Os prêmios da crítica especializada ajudam a criar impulso no período que antecede os Oscar, cujas indicações serão anunciadas em 2 de fevereiro.