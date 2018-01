'Guardiões da Galáxia Vol. 2' dispara em primeiro lugar das bilheterias nos EUA

O filme de ficção científica e aventura Guardiões da Galáxia Vol. 2, dos estúdios Disney e Marvel, disparou em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas no fim de semana, com uma arrecadação de 145 milhões de dólares.

"Nos sentimos muito felizes. É um número espetacular, ponto", disse Dave Hollis, chefe de distribuição da Disney. "Esse é um filme tão fresco e emocionante... é o tipo de evento que entusiasma as pessoas a irem aos cinemas", acrescentou.

James Gunn dirigiu e escreveu o roteiro do filme, protagonizado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel e Bradley Cooper. O filme também conta com papeis expandidos para Karen Gillan e Michael Rooker, assim como novos personagens interpretados por Kurt Russell e Pom Klementieff.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme arrecadou mais de 106 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana, com 58 por cento desses ganhos no exterior. No último fim de semana, o filme conseguiu 124 milhões de dólares no exterior, após sua estreia em diversos mercados importantes como a Coreia do Sul, Rússia e China.

O filme da Universal Velozes e Furiosos 8 ficou em segundo lugar com um ganho de 8,5 milhões de dólares. O filme agora arrecadou mais de 207 milhões de dólares na bilheteria norte-americana.

O Poderoso Chefinho, da Fox, ficou em terceiro lugar com um ganho de 6,2 milhões de dólares.