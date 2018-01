Guardiões da Galáxia se transformam em nova atração de parque da Disney

Com a abertura ao público neste sábado, 27, da nova atração Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!, a Disney se uniu à Marvel para apresentar um inovadora experiência super-heróica na Califórnia.

Situada no parque California Adventure de Anaheim, a nova instalação, que substituiu a Torre do Terror, submerge o visitante no mundo de aventuras inspirado nas histórias em quadrinhos e nos filmes dos Guardiões da Galáxia.

Bob Chapek, diretor da divisão de parques temáticos e resorts da Walt Disney, disse na apresentação aos meios de comunicação que esta atração está "cheia de ação e humor irreverente, e oferece um 'mix' incrível de música".

Para Danna Herrelt, porta-voz latina da Disney, a ambientação permite que os fãs mergulhem com detalhes nas histórias dos super-heróis.

"Você pode conhecer detalhes muito interessantes da história desde o momento em que começa a fazer a fila até a emoção final quando está em queda livre na atração", explicou Herrelt à Agência Efe.

Nesse sentido, a porta-voz ressaltou o esforço para construir a instalação em um tempo recorde.

"A atração foi concluída em menos de um ano com o incrível dinamismo de Joe Rohde, que fez uma transformação completa do edifício e conseguiu uma encenação excelente de toda a história com detalhes como o de Cosmo, o cão do filme que está representado com grande realismo", acrescentou.

Por sua vez, Rohde, executivo da Walt Disney Imagineering, destacou a dinâmica e o humor da nova atração do parque.

"As histórias de super-heróis podem acabar sendo muito sérias, com tanta ação e conflito, mas a atração é divertida, dinâmica e irreverentemente alegre, o que acredito que surpreenderá a todos", comentou.

A missão consiste em "ajudar o guaxinim Rocket a salvar os Guardiões da Galáxia" presos pelo Colecionador em sua poderosa e bem resguardada "Fortaleza, um edifício de quase 56 metros".

Segundo Rohde, a emoção chega a seu ápice quando os visitantes se sentam em um elevador "que perde o controle subindo e descendo intempestivamente".

Joe Quesada, presidente criativo da Marvel, reconheceu a importância dessa aliança com Disney.

"É emocionante trabalhar lado a lado com visionários incomparáveis como Joe Rhode e a equipe da Walt Disney Imagineering. Da mesma forma que nossas histórias e personagens, os projetos liderados por Joe são legendários, portanto, fãs da Marvel: é hora de celebrar!", disse Quesada. EFE