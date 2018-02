'Guardiões da Galáxia' mantém domínio nas bilheterias dos EUA

Estrelando uma série de super-heróis incomuns, incluindo um roedor armado com metralhadora, "Guardiões" saiu das páginas de quadrinhos da Marvel para somar um total de 295 milhões de dólares em ingressos vendidos nos EUA e no Canadá, de acordo com estimativas do estúdio responsável.

"As Tartarugas Ninja" ficou em segundo lugar, com 6,5 milhões de dólares arrecadados entre sexta-feira e domingo, em um fim de semana relativamente fraco.

O terceiro lugar no ranking das bilheterias foi de "Se Eu Ficar", com 5,8 milhões de dólares, de acordo com o site especializado Rentrak.

(Reportagem de Ronald Grover e Chris Michaud)