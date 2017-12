'Guardiões da Galáxia' arrecada U$11,2 mi em noite de estreia Os "Guardiões da Galáxia" chegaram com força às bilheterias norte-americanas arrecadando 11,2 milhões de dólares em sua noite de estreia, informou a Walt Disney nesta sexta-feira, e pode superar as expectativas se continuar atraindo espectadores com seu novo protagonista, críticas elogiosas e boca a boca nas redes sociais.