Greve de roteiristas adia filmes estrelados por Johnny Depp Por Boris Kit LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Johnny Depp é o mais recente ator de primeira linha a cair vítima da greve dos roteiristas de Hollywood. O ator estava previsto para rodar "Shantaram" no inverno norte-americano, mas o projeto foi adiado. "Shantaram" é a adaptação preparada pela Warner Bros. e o Initial Entertainment Group do romance homônimo de Gregory David Roberts. Uma das razões pelas quais o filme foi adiado é que o roteiro não estava como os diretores queriam, e a greve atual proíbe que sejam feitas adaptações em roteiros. Preocupações com o orçamento também contribuíram para o adiamento. Fontes disseram que o orçamento de "Shantaram" já estava superior a 75 milhões de dólares, fora da zona de conforto do estúdio para o drama ambientado na Índia e no Afeganistão. A história gira em torno de um australiano viciado em heroína e condenado por roubo que escapa de uma penitenciária de segurança máxima, foge para a Índia e recomeça sua vida como médico nas favelas de Bombaim. Ele se envolve em falsificação, contrabando e tráfico de armas, o que o leva ao Afeganistão, onde ele e um chefão mafioso combatem os russos. Eric Roth, cujos créditos como roteirista incluem "Forrest Gump", "O Encantador de Cavalos" e "Munique", assinou a última versão do roteiro. Outro filme de Johnny Depp a ser suspenso é "The Rum Diary", adaptado para a Warner Independent Pictures do romance "Rum -- Diário de um Jornalista Bêbado", de Hunter S. Thompson. Bruce Robinson, cuja comédia de 1987 "Withnail & I" ganhou status de cult, estava adaptando e dirigindo o filme. Baseado na experiência de Thompson trabalhando como jornalista freelancer em Porto Rico no final dos anos 1950, "Rum" está na etapa de desenvolvimento. Depp pretendia trabalhar no filme depois de "Shantaram". O ator será visto nos cinemas em "Sweeney Todd", que estréia em Nova York em 3 de dezembro.