'Gravidade' é indicado ao César, o Oscar Francês

Gravidade, Alabama Monroe, Blue Jasmine, O Passado e A Grande Beleza têm algo em comum. Além de concorrer a Prêmios da Academia de Hollywood, foram também indicados ao César, o mais importante título do cinema francês. A cerimônia acontecerá no próximo dia 28 de fevereiro no Teatro Chatelet, de Paris.

Título-sensação do ano passado, Azul É a Cor Mais Quente, de Abdellatif Kechiche concorre na categoria melhor filme, e rendeu também uma indicação a seu diretor e à atriz Léa Seydoux. Ela disputa o título com Fanny Ardant, musa de Truffaut que está em Os Belos Dias.

Na última edição, Argo, de Ben Affleck, que depois também levaria o Oscar, foi o eleito o melhor filme estrangeiro. Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias. Ao clicar nos nomes sublinhados, leia as reportagens publicadas no Caderno 2 sobre cada título.

Melhor Filme

9 mois ferme, de Albert Dupontel

Les Garçons et Guillaume, à table!, de Guillaume Gallienne

Um Estranho no Lago, de Alain Guiraudie

Jimmy P., de Arnaud Desplechin

O Passado, de Asghar Farhadi

La Vénus à la Fourrure, de Roman Polanski

Azul É a Cor Mais Quente, de Abdellatif Kechiche

Melhor diretor

Albert Dupontel, por 9 mois ferme

Guillaume Gallienne, por Les Garçons et Guillaume, à table!

Alain Guiraudie, por Um Estranho no Lago

Arnaud Desplechin, por Jimmy P.

Asghar Farhadi, por O Passado

Roman Polanski, por La Vénus à la Fourrure

Abdellatif Kechiche, por Azul É a Cor Mais Quente

Melhor atriz

Fanny Ardant, por Os Belos Dias

Bérénice Béjo, por O Passado

Ela Vai

Sara Forestier, por Suzanne

Sandrine Kiberlain, por 9 mois ferme

Emmanuelle Seigner, por La Vénus à la Fourrure

Léa Seydoux, por Azul É a Cor Mais Quente

Melhor ator

Mathieu Amalric, por La Vénus à la Fourrure

Michel Bouquet, por Renoir

Albert Dupontel, por 9 mois ferme

Grégory Gadebois, por Mon âme par toi guérie

Guillaume Gallienne, por Les Garçons et Guillaume, à table!

Fabrice Luchini, por Pedalando com Molière

Mads Mikkelsen, por Michael Kohlhaas

Melhor atriz coadjuvante

Marisa Borni, por Um Castelo na Itália

Françoise Fabian, por Les Garçons et Guillaume, à table!

Julie Gayet, por Quai d'Orsay

Adèle Haenel, por Suzanne

Géraldine Pailhas, por Jovem e Bela

Meilhor ator coadjuvante

Niels Arestrup, por Quai d'Orsay

Patrick Chesnais, por Os Belos Dias>

Patrick d'Assumçao, por Um Estranho no Lago

François Damiens, por Suzanne

Olivier Gourmet, por Grand Central

Melhor filme estrangeiro

Alabama Monroe, de Félix Van Groeningen

Blancanieves, de Pablo Berger

Blue Jasmine, de Woody Allen

Dead Man Talking, de Patrick Ridremont

Django Livre, de Quentin Tarantino

A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino

Gravidade, de Alfonso Cuarón

Melhor atriz revelação

Pauline Etienne, por A Religiosa

Golshifteh Farahani, por A Pedra de Paciência

Marine Vacth, por Jovem e Bela

Melhor ator revelação:

Pierre Deladonchamps, por Um Estranho no Lago

Paul Hamy, por Suzanne

Vincent Macaigne, por La fille du 14 juillet

Nemo Schiffman, por Ela Vai

Melhor roteiro original:

9 mois ferme, de Albert Dupontel.

Alceste à bicyclette, de Philippe Le Guay.

Um Estranho no Lago, de Alain Guiraudie.

O Passado, de Asghar Farhadi.

Suzanne, de Katell Quillévéré y Mariette Désert.

Melhor roteiro adaptado:

Les Garçons et Guillaume, à table!, de Guillaume Gallienne.

Jimmy P., de Arnaud Desplechin, Julie Peyr e Kent Jones.

Quai d'Orsay, de Antonin Baudry, Christophe Blain e Bertransd Tavernier.

La Vénus à la fourrure, de David Ives e Roman Polanski.

Azul É a Cor Mais Quente, de Abdellatif Kechiche e Ghalya La Croix