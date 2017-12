Grateful Dead e luta contra a aids recebem homenagem do rock independente

Vários grandes músicos do rock independentes, incluindo The National e a jovem estrela Courtney Barnett, gravaram juntos um álbum de 'covers' da banda Grateful Dead, para angariar fundos para a luta contra a aids.

O álbum Day of the Dead será lançado no dia 20 de maio em um pacote de cinco CDs e, em seguida, uma versão limitada em vinil será lançada, anunciou nesta quinta-feira a organização "Red Hot", que trabalha há 25 anos com personalidades do showbiz para aumentar a conscientização na luta contra a aids.

Os discos trazem contribuições de Grizzly Bear, The Flaming Lips, Wilco, Mumford & Sons e do pioneiro do grunge, J. Mascis de Dinosaur Jr., bem como da jovem australiana Courtney Barnett.

Foram os irmãos Aaron e Bryce Dessner, da banda The National, que tiveram a ideia de fazer um álbum em tributo à lendária banda de rock Grateful Dead, fundada na década de 1960 nos Estados Unidos.

Jerry Garcia, um dos seus membros mais famosos, morreu em 1995.

O trono, o relâmpago e o sol são três imagens centrais do álbum Day of the Dead, que termina com a canção "I know you rider", uma colaboração entre o guitarrista do Grateful Dead Bob Weir e a banda The National.