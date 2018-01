Graham Stark morre aos 91 anos

O ator, escritor e diretor britânico Graham Stark morreu na última segunda-feira depois de sofrer um derrame cerebral, mas a notícia só foi divulgada nesta quinta-feira. Nascido em 1922 no norte da Inglaterra, Stark participou de mais de 100 filmes, entre eles a primeira versão de Alfie com Michael Caine e Casino Royale, feito originalmente em 1967. Ambos os filmes têm refilmagens recentes. Mas ficou mais conhecido por sua participação na série de filmes do Inspetor Clouseau da série A Pantera Cor de Rosa, com Peter Sellers. O ator estudou na Real Academia de Arte Dramática e foi membro da força aérea britânica durante a Segunda Guerra Mundial.