'Grace: A Princesa de Mônaco', com Nicole Kidman, vai abrir Cannes

A atriz Nicole Kidman abrirá a 67.ª edição do Festival de Cannes com o filme Grace: A Princesa de Mônaco, dirigido pelo francês Olivier Dahan. O anúncio foi feito nesta sexta pelos organizadores da mostra, que será realizada de 14 a 25 de maio.

Com Tim Roth no papel do príncipe Rainier, o longa será exibido fora de competição e se passa entre dezembro de 1961 e 1962, quando a ex-grande estrela de Hollywood Grace Kelly, já distante do glamour do cinema, sente-se nostálgica em relação à sua carreira e precisa recusar convites de novos papéis, uma vez que o marido e a monarquia consideram inconcebível que volte a trabalhar como atriz. O elenco tem ainda Frank Langella, Parker Posey, Derek Jacobi e a espanhola Paz Vega no papel de Maria Callas