Governo reserva apartamentos para astros mirins de 'Milionário'

Azharuddin Ismail e Rubina Ali, cujas casas foram derrubadas pelas autoridades indianas porque tinham sido construídas ilegalmente, tiveram um apartamento reservado para cada um e poderão se mudar para eles em breve, segundo comunicado do gabinete do ministro-chefe divulgado nesta sexta-feira.

Destinados a famílias de baixa renda, os apartamentos ficam na periferia de Mumbai e custam cerca de 400 mil rúpias (8.500 dólares) cada. Eles serão pagos pelo gabinete do Partido do Congresso em Mumbai, segundo o comunicado do ministro-chefe Ashok Chavan.

"O chefe regional do Partido do Congresso disse que os dois atores mirins são talentosos, mas estão vivendo na favela e que, por isso, devem receber casas", disse o comunicado, citando palavras do ministro.

Fotos de Ismail e Ali em meio aos escombros de suas casas demolidas recentemente causaram ultraje em Mumbai, mais de metade de cujos 17 milhões de habitantes são sem-teto.

O diretor de "Milionário", Danny Boyle, e o produtor do filme, Christian Colson, viajaram a Mumbai esta semana e anunciaram a compra de um apartamento para Ismail.

Eles disseram que uma casa também seria encontrada para Rubina Ali pela fundação "Jai Ho", cujo nome é o da faixa musical do filme premiada com o Oscar. A fundação foi criada por Boyle e Colson para pagar pela educação e os custos de vida básicos de Ismail e Ali até completarem 18 anos.

O romance dirigido por Boyle sobre um rapaz indiano pobre que compete num programa de TV recebeu oito Oscar em fevereiro deste ano, mas foi criticado por romantizar a miséria e a vida nas favelas de Mumbai.

Não ficou claro de imediato se as famílias terão que optar entre os apartamentos oferecidos pela fundação e pelo Estado.

No mês passado, Boyle e Colson também doaram 500 mil libras a uma organização sem fins lucrativos para apoiar um programa de apoio a crianças em uma favela na região central de Mumbai, onde foi rodada boa parte do filme.