Gotham dá inicio à temporada de premiações, confira indicados

O Gotham Independent Film Awards abre a temporada de premiações cinematográficas no mês que vem. O evento deste ano, que acontece no dia 27 de novembro, tem como favorito o suspense Corra!, que concorre aos prêmios de melhor filme, melhor diretor estreante, melhor roteiro e melhor ator (Daniel Kaluuya).

Além de Corra!, concorrem na categoria de melhor filme os longas Me chame pelo seu nome, de Luca Guadagnino; The Florida project, de Sean Baker; Bom comportamento, de Benny Safdie e Josh Safdie; e I, Tonya, de Craig Gillespie. O Gotham é uma premiação voltada para filmes independentes. Confira os outros indicados:

Melhor filme

Me chame pelo seu nome

The Florida project

Corra!

Bom comportamento

I, Tonya

Melhor documentário

Ex Libris - The New York Public Library

Rat Film

Strong Island

Whose Streets?

The Work

Melhor diretor estreante

Maggie Betts (Novitiate)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Kogonada (Columbus)

Jordan Peele (Corra!)

Joshua Z Weinstein (Menashe) Melhor roteiro

Doentes de amor

Brad’s Status

Me chame pelo seu nome

Columbus

Corra!

Lady Bird

Melhor ator

Willem Dafoe (The Florida Project)

James Franco (Artista do desastre)

Daniel Kaluuya (Corra!)

Robert Pattinson (Bom comportamento)

Adam Sandler (The Meyerowitz Stories)

Harry Dean Stanton (Lucky)

Melhor atriz

Melanie Lynskey (Já não me sinto em casa nesse mundo)

Haley Lu Richardson (Columbus)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Lois Smith (Marjorie Prime)

Melhor ator estreante

Mary J. Blige (Mudbound)

Timothée Chalamet (Me chame pelo seu nome)

Harris Dickinson (Beach Rats)

Kelvin Harrison (Ao cair da noite)

Brooklynn Prince (The Florida Project)