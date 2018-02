‘Gostei tanto que chorei duas vezes', diz Mutarelli sobre 'Que Horas Ela Volta'

Depois de Natimorto, de Paulo Machline, Lourenço Mutarelli recebeu tantos convites para atuar que fez um recuo tático. “Comecei a rejeitar tudo, mas a Anna (a diretora Anna Muylaert), com quem tenho trabalhado bastante, me disse que escreveu o papel de Que Horas Ela Volta? para mim e eu terminei fazendo.” Mutarelli faz o dono da casa, um tipo meio patético que leva uma vida apagada. “A Anna trabalha muito o elenco para construir a história dos personagens. Ela até incentiva a gente a criar cenas imaginárias para explorar e expressar a fraqueza dessas pessoas.”

E qual é a fraqueza do marido? “Embora ele possua o dinheiro, imaginei que tivesse sofrido algum trauma. Queria ser artista, mas terminou por se acomodar na própria mediocridade. E aí surge a garota (Jessica a filha de Val, a doméstica), que lhe dá uma sacudida”, afirmou ainda. É uma atuação minimalista, mas muito intensa. Há uma cena genial, quando Mutarelli, no filme, pede a garota em casamento.

“Essa cena é bem expressiva de como a Anna (a diretora) trabalha com os atores. Filmamos a cena, um diálogo normal, já era o fim da jornada e ela me disse. ‘Amanhã vamos filmar de novo. Quero tentar alguma coisa diferente.’ E me pediu que preparasse um texto pedindo a Jessica em casamento. Até tentei, mas não estava conseguindo. Resolvi improvisar na hora, e isso me criou um problema com a captadora do som. Ela disse que meu coração disparou e estava batendo muito forte. Mas a cena ficou muito boa. O constrangimento. Camila (Márdila, que faz a filha de Val) é ótima.”

Mutarelli elogia o método de Anna Muylaert, que, aliás, é coisa dela. Pouquíssimos diretores fazem como ela. “Anna faz muito trabalho de mesa com os atores e, antes da filmagem, ela passa o filme pela câmera. Grava em digital, de forma contínua. Não tínhamos a Regina (Casé), que teve uma substituta, mas todo o restante do elenco estava nas cenas. E foi muito bacana porque aquilo não apenas dava uma segurança para a gente como permitia à própria Anna testar algumas ideias de plano e enquadramento”, lembrou.

O dublê de escritor e ator conta que gostou muito do resultado. “Anna estimula a gente a ser livre. E havia aquele elenco maravilhoso, todo mundo jogando muito bem. É sempre um risco, cair no estereótipo, mas não há nada disso em Que Horas Ela Volta?” E Mutarelli termina fazendo uma confissão inesperada. “Me emocionei tanto que confesso que chorei duas vezes com a Regina (Casé), nas cenas da piscina e da bandeja. Aquilo é bom demais”, acrescenta.