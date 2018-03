Google homenageia Eiji Tsuburaya, mestre japonês dos efeitos especiais

TOKIO - A página de buscas do Google homenageia nesta terça-feira, 7, o aniversário de nascimento do japonês Eiji Tsuburaya, diretor de cinema e mestre dos efeitos especiais, com um "doodle". O diretor é conhecido pelo seu trabalho nos filmes originais do Godzilla e também pela série Ultraman.

Tsuburaya foi uma das referências do gênero "tokusatsu", os filmes de ficção científica em que os efeitos especiais se criavam empregando maquetes e atores disfarçados, no lugar da geração por computador.

No doodle interativo, se pode ver uma reprensetação do diretor japonês, com seus característicos óculos de sol e chapéu, dando instruções para a criação de maquetes, criaturas e adereços para os especialistas.