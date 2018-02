'Gonzaga' leva prêmio do Rio

Gonzaga - De Pai para Filho foi o grande vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2013, entregue na noite de quarta-feira, no Rio. O longa de Breno Silveira já tinha o maior número de indicações, 15, e levou o troféu Grande Otelo de filme, direção, ator (Júlio Andrade), ator coadjuvante (João Miguel, que dividiu o prêmio com Claudio Cavalcanti por Astro) e som.

A cerimônia, que ocorreu em Cidade das Artes na Barra da Tijuca, foi aberta pelo presidente da Academia de Cinema Brasileiro, Roberto Farias, e seguiu em clima de comédia com performances dos apresentadores, que prestaram homenagens ao mestres do humor nacional. Antonio Fragoso e Letícia Isnard viraram Oscarito e Dercy Gonçalves em uma festa que coroou o talento da Ruth de Souza, estrela de filmes como Assalto ao Trem Pagador.

Além de Gonzaga, Febre do Rato, de Cláudio Assis, levou os prêmios de melhor roteiro original, melhor filme do voto popular, atriz coadjuvante ( Ângela Leal, dividido com Leandra Leal, por Boca). O prêmio de melhor atriz foi para Dira Paes, por À beira do Caminho, e melhor roteiro adaptado para Corações Sujos, melhor direção de fotografia para Walter Carvalho, por Heleno, e melhor documentário para Raul – O início, o fim e o meio, dirigido por Carvalho.