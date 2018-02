Godard estará ausente da cerimônia paralela do Oscar

O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, que receberá um Oscar por sua trajetória em novembro, não viajará a Los Angeles para receber a estatueta, segundo informou nesta segunda, 25, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, segundo divulga a agência France Press.

"Depois de dois meses de uma cordial troca de correspondências com Tom Sherak, o presidente da Academia, Jean-Luc Godard disse com pesar que não poderá comparecer à cerimônia de premiação dos governadores em 13 de novembro para receber seu Oscar", diz o texto divulgado pela Academia em comunicado, sem especificar as razões.

Jean-Luc Godard, de 79 anos, "reiterou seus agradecimentos pelo prêmio" e saudou especialmente aos outros "três mosqueteiros", como chamou o diretor-produtor Francis Ford Coppola, o ator Eli Wallach e o documentarista Kevin Brownlow.

Estas estatuetas honorárias serão entregues em 13 de novembro em

Hollywood, quando acontecerá pela segunda vez esta cerimônia paralela à pomposa entrega dos Oscars, a atores e filmes que ocorre normalmente entre fevereiro e março de cada ano no teatro Kodak de Hollywood.

Godard "escreveu e dirigiu durante 50 anos filmes audaciosos e às vezes controvertidos, que o tornaram um dos mestres da vanguarda da história do cinema", diz o comunicado da Academia.