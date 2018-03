'Gnomeu e Julieta' chega ao topo das bilheterias nos EUA

O filme da Disney Gnomeu e Julieta saltou duas posições para chegar ao topo das bilheterias dos Estados Unidos no final de semana, em um período de pouco movimento nos cinemas, quando a maioria do público busca os filmes indicados ao Oscar, maior prêmio do cinema mundial.

Gnomeu e Julieta, uma animação 3D infantil que foi bem recebida pela crítica, arrecadou 14,2 milhões de dólares nas bilheterias, superando o novo Passe Livre, segundo colocado, com arrecadação de 13,4 milhões de dólares, de acordo com estimativas dos estúdios no domingo.

O terceiro lugar ficou com o suspense Desconhecido, com Liam Neeson no papel de um homem que deve resgatar sua identidade. O filme caiu duas posições depois de atingir o topo das bilheterias na semana passada, arrecadando 12,4 milhões de dólares.

Esposa de Mentirinha, com Adam Sandler e Jennifer Aniston, foi o quarto colocado, mantendo a posição da semana passada e com vendas estimadas em 11,1 milhões de dólares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O suspense Eu Sou o Número Quatro, ficou em quinto lugar com 11 milhões de dólares em vendas de ingressos, enquanto Justin Bieber: Never Say Never manteve o sexto lugar com vendas estimadas de 9,2 milhões de dólares no final de semana, queda de aproximadamente 31 por cento no terceiro final de semana após a estreia.

O Discurso do Rei, que venceu o Oscar de melhor filme no domingo em Los Angeles, manteve o 7º lugar da semana passada, arrecadando 7,6 milhões de dólares.

A comédia de Martin Lawrence Vovó...Zona 3: Tal Pai, Tal Filho caiu três posição para o oitavo lugar, enquanto a outra grande estreia Fúria Sobre Rodas com Nicolas Cage, teve um final de semana decepcionante, em 9o lugar com 5,1 milhões de dólares nas bilheterias.

Finalmente, The Roommate ficou em 10º lugar, com 2 milhões de dólares no final de semana, superando Bravura Indômita.