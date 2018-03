'Gnomeu e Julieta' chega ao topo das bilheterias nos EUA

"Gnomeu e Julieta", uma animação 3D infantil que foi bem recebida pela crítica, arrecadou 14,2 milhões de dólares nas bilheterias, superando o novo "Passe Livre", segundo colocado, com arrecadação de 13,4 milhões de dólares, de acordo com estimativas dos estúdios neste domingo.

Veja os filmes que mais arrecadaram nas bilheterias dos EUA neste final de semana:

1. Gnomeu e Julieta - US$14,2 milhões

2. Passe Livre - US$13,5 milhões

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Desconhecido - US$12,4 milhões

4. Just Go With It - US$11,1 milhões

5. Eu Sou o Número Quatro - US$11,0 milhões

6. Justin Bieber: Nunca Diga Nunca - US$9,2 milhões

7. O Discurso do Rei - US$7,6 milhões

8. Vovó... Zona 3 - US$7,6 milhões

9. Drive Angry - US$5,1 milhões

10. Bravura Indômita - US$1,9 milhão