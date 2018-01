Globo de Ouro é neste domingo; conheça os indicados

SÃO PAULO - Acontece neste domingo, 15, o Globo de Ouro, premiação da crítica de Hollywood aos melhores do ano passado no cinema e na televisão. É neste dia que o público conhecerá o resultado final da escolha dos jurados, que divulgaram os indicados no mês passado. A cerimônia também serve como um aquecimento para o Oscar, que acontece em fevereiro.

Um dos favoritos, o filme mudo e em preto e branco The Artist (de Michel Hazanavicius) lidera em número de indicações. São seis nas principais categorias: Melhor Comédia ou Música, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Diretor e Melhor Trilha Sonora. O longa ganhou nesta semana o prêmio hollywoodiano Critic's Choice Award.

The Artist compete contra 50% (Jonathan Levine), Meia-Noite em Paris (Woody Allen), Missão Madrinha de Casamento (Paul Feig) e uma cinebiografia de Marilyn Monroe, My Week With Marilyn (Simon Curtis).

Na categoria drama, Histórias Cruzadas (Tate Taylor) e os Descendentes (Alexander Payne) concorrem em maior número de categorias. Também disputam o prêmio A Invenção de Hugo Cabret (Martin Scorsese), O Homem Que Mudou o Jogo (Bennett Miller), Tudo Pelo Poder (George Clooney) e Cavalo de Guerra (Steven Spielberg).

Lembrados este ano, os galãs podem levar os principais prêmios de melhor ator. Brad Pitt, George Clooney e Leonardo DiCaprio disputam entre si na categoria drama. Pitt por O Homem Que Mudou o Jogo, Clooney por Os Descendentes e DiCaprio por J. Edgar. Ryan Gosling completa a lista dos indicados por Tudo Pelo Poder. O ator concorre por e Amor à Toda Prova na categoria comédia.

Nomes de peso, como o de Meryl Streep, Glenn Close e Kate Winslet concorrem também concorrem ao Globo de Ouro. Um dos destaques é Viola Davis, indicada pela atuação no musical Histórias Cruzadas. Jodie Foster, que contracenou com Winslet, também concorre por Carnage.

Confira a lista completa dos indicados em cinema:

Melhor Filme Drama

A Invenção de Hugo Cabret

Histórias Cruzadas

Os Descendentes

O Homem Que Mudou o Jogo

Tudo pelo Poder

Cavalo de Guerra

Melhor Filme Musical ou Comédia

50%

The Artist

Meia-Noite em Paris

Missão Madrinha de Casamento

My Week with Marilyn

Melhor Filme em Língua Estrangeira

A Pele que Habito - Espanha

A Separação - Iran

In the Land of Blood and Honey - Bósnia

Jin Líng Shí San Chai (The Flowers of War) - China

O Garoto de Bicicleta - Bélgica/ França/ Itália

Melhor Animação

As Aventuras de Tintim

Carros 2

Gato de Botas

Operação Presente

Rango

Melhor Ator em Drama

Brad Pitt - O Homem Que Mudou o Jogo

George Clooney - Os Descendentes

Leonardo DiCaprio - J. Edgar

Michael Fassbender - Shame

Ryan Gosling - Tudo Pelo Poder

Melhor Atriz em Drama

Glenn Close - Albert Nobbs

Meryl Streep - A Dama de Ferro

Rooney Mara - Millennium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres

Tilda Swinton - We Need to Talk About Kevin

Viola Davis - Histórias Cruzadas

Melhor Ator em Musical ou Comédia

Brendan Gleeson - O Guarda

Jean Dujardin - The Artist

Joseph Gordon-Levitt - 50%

Ryan Gosling - Amor a Toda Prova

Owen Wilson - Meia-Noite em Paris

Melhor Atriz em Musical ou Comédia

Charlize Theron - Jovens Adultos

Jodie Foster - Carnage

Kate Winslet - Carnage

Kristen Wiig - Missão Madrinha de Casamento

Michelle Williams - My Week With Marilyn

Melhor Ator Coadjuvante

Albert Brooks - Drive

Christopher Plummer - Toda Forma de Amor

Jonah Hill - O Homem Que Mudou o Jogo

Kenneth Branagh - My Week With Marilyn

Viggo Mortensen - Um Método Perigoso

Melhor Atriz Coadjuvante

Bérénice Bejo - The Artist

Janet McTeer - Albert Nobbs

Jessica Chastain - Histórias Cruzadas

Octavia Spencer - Histórias Cruzadas

Shailene Woodley - Os Descendentes

Melhor Diretor

Alexander Payne - Os Descendentes

George Clooney - Tudo Pelo Poder

Martin Scorsese - A Invenção de Hugo Cabret

Michel Hazanavicius - The Artist

Woody Allen - Meia-Noite em Paris

Melhor Roteiro

Alexander Payne, Nat Faxon e Jim Rash - Os Descendentes

George Clooney, Grant Heslov e Beau Willimon - Tudo Pelo Poder

Michel Hazanavicius - The Artist

Steven Zaillian, Aaron Sorkin, Stan Chervin - O Homem Que Mudou o Jogo

Woody Allen - Meia-Noite em Paris

Melhor Canção Original

Lay Your Head Down - Sinnead O' Connor - Albert Nobbs

Hello Hello - Elton John, Bernie Taupin - Gnomeu e Julieta

The Living Proof - Mary J. Blige, Thomas Newman, Harvey Mason Jr - Histórias Cruzadas

The Keeper - Gerard Butler - Redenção

Masterpiece - Madonna - W.E.

Melhor Trilha Sonora

The Artist

Millennium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres

A Invenção de Hugo Cabret

Cavalo de Guerra

W.E.