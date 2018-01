Globo de Ouro consagra a série de TV <i>Ugly Betty</i> A série Ugly Betty, versão em inglês da telenovela colombiana de 1999 Betty, la Fea foi uma das surpresas do 64.º Globo de Ouro. Venceu em duas importantes categorias: melhor série de comédia ou musical de televisão e melhor atriz em série de comédia ou musical de TV (América Ferrera). Com lágrimas nos olhos, mas sorridente, a protagonista da série que surpreendentemente estourou nos Estados Unidos recebeu a estatueta. Primeiro, agradeceu a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por "valorizar essa personagem" e a série, que com sua mensagem de "reconhecimento a beleza interior, mudou a vida de muitas meninas". Estrelada por América e produzida pela estrela mexicana Salma Hayek, que também derramou lágrimas quando América subiu ao palco, Ugly Betty deixou para trás os populares programas da TV americana Desperate Housewives, Entourage, The Office e Weeds. A atriz de 22 anos, que desfilou em um elegante vestido azul escuro de Brian Reyes, venceu as veteranas Marcia Cross e Felicity Huffman, de Desperate Housewives, Julia Louis-Dreyfus, de The New Adventures of Old Christine e Mary-Louise Parker, de Weeds. "Durante muito tempo temos essa ´cara televisiva´, e agora vemos um rosto novo que não é tão elegante, mas é real, e talvez represente um pouco mais a grande maioria das pessoas do mundo todo", disse América quando chegou à cerimônia de premiação do Globo de Ouro, realizada no Hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills, na Califórnia. "E é por isso que a trama da série fez tanto sucesso em diversos lugares", completou o ator cubano Tony Plana, que integra o elenco de Ugly Betty. "A idéia de Betty foi vendida para 70 países e a série foi produzida em 13 idiomas. Nossa versão em inglês acaba de estrear na Inglaterra e na Suécia com grande êxito", completou o ator. Filha de país naturais de Honduras, América nasceu em Los Angeles e ficou conhecida com o filme Real Women Have Curves (foi premiada no Festival de Sundance, em 2002, pela atuação no longa). O Globo de Ouro é um prêmio concedido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, um grupo de cerca de 90 pessoas que escrevem sobre a indústria do cinema e da televisão para jornais e revistas internacionais.