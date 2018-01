Globo de Ouro aumenta chances de 'Avatar' no Oscar

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Com o Oscar se aproximando - os membros da Academia terão que entregar seus votos até sábado, e as indicações serão anunciadas em 2 de fevereiro -, as perspectivas de "Avatar" parecem muito boas, especialmente na esteira de suas vitórias no Globo de Ouro de domingo.

Há uma década, o Globo de Ouro deu impulso ao drama romântico "Titanic", também de James Cameron, para vencer o Oscar de melhor filme.

Mas, enquanto "Titanic" era o tipo de filme pelo qual os eleitores mais velhos da Academia vêm mostrando apreço há muitos anos, a ficção-científica é um gênero que raramente é indicado para as principais categorias do Oscar.

Mesmo assim, o aval dado a "Avatar" pelos Globos de Ouro provavelmente vai impelir as pessoas azuis em direção ao ouro do Oscar.

É quase certo que "Avatar" seja um dos dez indicados a melhor filme, e Cameron, que já foi indicado pelo Sindicato de Diretores da América, deve ser indicado na categoria de direção. Além disso, o filme já tem a certeza de muitas indicações em categorias técnicas.

Seu maior ponto fraco com certeza será nas categorias de atuação, apesar de Cameron, no domingo, ter feito questão de elogiar os atores.

Enquanto isso, "Guerra ao Terror", depois de ter sido incluído em várias premiações de críticos, tropeçou em um obstáculo ao ficar de fora do Globo de Ouro. Embora ainda seja provável sua inclusão entre os indicados ao Oscar de melhor filme, dificilmente levará o prêmio máximo para casa.

E "Amor Sem Escalas", que tinha recebido o maior número de indicações ao Globo de Ouro - seis no total - acabou levando para casa apenas um troféu: o de melhor roteiro, para Jason Reitman e Sheldon Turner.

As perspectivas parecem boas para vários outros premiados no Globo de Ouro: Mo'Nique ("Precious") e Christoph Waltz ("Bastardos Inglórios"), premiados como melhor atriz e ator coadjuvantes, e o vencedor do prêmio de melhor filme em língua estrangeira, "A Fita Branca".

E as vitórias de "Up - Altas Aventuras", da Disney/Pixar, como melhor filme de animação e melhor trilha musical, reforçam sua inevitável indicação ao Oscar de melhor animação, alimentando também as especulações de que seja indicado para melhor filme.

Entre os atores, Jeff Bridges, por "Crazy Heart", e Sandra Bullock, por "The Blind Side", foram reforçados. A popular atriz deve conseguir sua primeira indicação ao Oscar, depois de ser ignorada durante anos pela Academia.

A categoria comédia do Globo de Ouro não costuma contribuir muito para o reconhecimento pelo Oscar. "Se Beber, Não Case" ainda parece uma aposta improvável, e Robert Downey Jr. dificilmente entrará para os indicados a melhor ator por "Sherlock Holmes". Mas Meryl Streep, premiada por "Julie & Julia", tem tudo para ser indicada ao Oscar mais uma vez.