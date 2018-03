Globo compra direitos para minissérie de 'Tropa de Elite'

A TV Globo comprou os direitos para levar ao ar a minissérie do filme Tropa de Elite, ganhador do Urso de Ouro no último Festival de Berlim, informou nesta quarta-feira, 26, a rede de televisão. O filme de José Padilha chegará às televisões brasileiras em 2009, explicou o diretor geral da Globo, Octavio Florisbal, em uma coletiva de imprensa. As polêmicas acumuladas pelo longa-metragem e seu êxito de bilheteria convenceram os produtores da Globo a investirem no projeto, usando, inclusive, parte do elenco original do filme, explicou há duas semanas um de seus protagonistas, o ator André Ramiro. Tropa de Elite foi notícia durante suas filmagens quando foram roubadas várias armas que formavam o cenário, além do seqüestro de alguns membros da equipe em uma favela na Zona Sul do Rio. Depois, a produtora ainda se viu obrigada a adiar em um mês a estréia da película devido à inundação do mercado pirata com cópias do filme. Calcula-se que tenham sido vendidas cerca de um milhão dessas cópias. Nos cinemas, 2,1 milhões de brasileiros viram Tropa de Elite, que se tornou o filme mais visto de 2007 no Brasil.