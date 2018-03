'Glee 3D - O Filme' explora sucesso do seriado de TV

Embora tivesse assinatura do produtor Ryan Murphy, o cérebro por trás do bem-sucedido Nip/Tuck, poucos poderiam predizer o sucesso que a série de TV Glee teria em sua primeira temporada. Mas como uma série sobre um grupo de coral formado pelos "losers" (perdedores) de uma escola se transformou em fenômeno mundial? Murphy expõe a resposta de forma transparente em Glee 3D - O Filme.

Embora o pacote diga documentário sobre os bastidores do show do grupo de coral Novas Direções, o conteúdo mostra outra coisa. O que o produtor nos traz é, na verdade, uma mistura de músicas e histórias de pessoas que melhoraram de vida inspiradas pelo programa.

Um caso emblemático é o do adolescente gay que enfrentou o preconceito sofrido em sua escola graças ao personagem Kurt (Chris Colfer), que passa por um tormento similar na série. Pode parecer exagero, mas a história faz sentido. Pelo papel, o ator recebeu o Globo de Ouro em 2009, e foi incluído na lista dos 100 rostos mais influentes do mundo de 2011 da revista Time. E Murphy sabe muito bem como explorar isso.

Mas o ponto forte mesmo são as músicas cantadas pelo grupo, que incluem dos hits atuais, como Born This Way (Lady Gaga), aos clássicos como Somebody to Love (Queen), que na voz deles tornam-se atemporais. Basta ver milhares de crianças, adolescentes e adultos cantando com Rachel (Lea Michele) Don't Rain On My Parade, do musical Funny Girl, de 1964.

E apesar de algumas pessoas torcerem o nariz para grupos de coral, o elenco de Glee faz seu papel muito bem. Tanto é que bateu o recorde de Elvis Presley com o número de singles na lista das 100 músicas mais populares da Billboard. A série musical emplacou 113 faixas e bateu a marca estabelecida pelo rei do rock, que registrou 108 sucessos no ranking.

No fim, há pouco espaço para os atores falarem algo para os fãs e, quando isso acontece, eles estão na pele de seus personagens. Portanto, quem quer um pouco de verdade, aqui, pode esquecer. Eles só contam algumas piadas, algumas um tanto discutíveis sobre como os peitos da estonteante Brittany (Heather Morris) aparecerão em 3D. Aliás, ela é a protagonista da mais sensual de todas as apresentações ao cantar I'm A Slave 4 U, de Britney Spears.

Embora o filme traga uma bem-vinda participação especial da atriz Gwyneth Paltrow, cantando Forget You (de Cee Lo Green), deixou de fora dois de seus principais atores: Matthew Morrison (o professor Will Schuester) e Jane Lynch (a temida treinadora Sue Sylvester), que teve suas cenas cortadas na edição. Outra falha é a incômoda versão dublada, em que as vozes não combinam em nada com os personagens.

Prestes a estrear a terceira temporada nos EUA, (em 20 de setembro), Glee 3D - O Filme prova o vigor desta série, que produziu até um reality show, o Glee Project, cujo prêmio era justamente fazer parte do elenco. Fica claro que o produtor quer extrair todo o suco do limão antes que ele amargue, tal como aconteceu em Nip/Tuck.

Mesmo com a impressão de que se trata apenas de jogo de cena, Murphy acerta em seu programa em mostrar que a intolerância é intolerável não só para as vítimas. E é esse é o grande valor ao qual os fãs em todo o mundo se apegam.

(Por Rodrigo Zavala, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb