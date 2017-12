Gisele Bündchen atuará na seqüência de <i>Código da Vinci</i> Gisele Bündchen está dando um novo impulso em sua carreira cinematográfica. A super top brasileira vai atuar na seqüência de O Código da Vinci, denominado Anjos e Demônios, conforme publica o site da edição britânica da revista Vogue deste mês. A modelo já fez uma ponta ao lado de Meryl Streep e Anne Hathaway no filme O Diabo Veste Prada, filme do ano passado, baseado em livro que trata da editora de moda da Vogue. Meryl Streep ganhou o Globo de Ouro por sua atuação e foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Gisele teve papel de maior destaque em um filme ignorado pela crítica cinematográfica, Taxi, de 2004, em que contracenou com Queen Latifah. Desta vez, em Anjos e Demônios, Gisele vai contracenar com Tom Hanks e terá um papel importante na adaptação do romance de Dan Brown. Segundo a Vogue, a produtora do filme, Sony Pictures, ainda não confirmou o elenco, mas é certo que Hanks e Gisele estarão no filme. No livro Anjos e Demônios, de Dan Brown, o professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon, vive uma fase anterior à descobertas relatadas em O Código da Vinci. Nesta primeira aventura, Langdon tenta impedir a destruição da Cidade do Vaticano por uma antiga sociedade secreta, que tem um plano de vingança contra a Igreja Católica.