Gina Lollobrigida diz ter sido vítima de agressões sexuais

Mais uma vítima de crimes sexuais na indústria cinematográfica: a italiana Gina Lollobrigida, um dos maiores sex symbols da década de 50. Atualmente com 90 anos, a atriz disse que foi vítima de agressões sexuais, mas considera que é preciso ter coragem para denunciar no momento do fato, e não anos mais tarde.

Em entrevista nessa última quarta-feira Gina conta, com poucas palavras e grande dignidade, das duas vezes que sofreu esse tipo de violência. "As agressões sexuais, ficam em você e marcam seu caráter. É algo do qual você não consegue se livrar. Suas ações estão sempre sujeitas a essas memórias terríveis", disse ela.

"A primeira vez, eu era inocente, não conhecia o amor, não conhecia nada. Então foi grave e a pessoa era muito conhecida. Eu tinha 19 anos, ainda estava na escola", declarou a atriz nascida em 1927. O segundo episódio ela preferiu não comentar, mas admitiu que foi após seu casamento em 1949 com o médico Milko Skofic, com quem teve um filho antes de se divorciar mais de 20 anos mais tarde.

Disse, ainda, que atualmente parece que falar sobre isso é também uma maneira de procurar publicidade. Um mês após as revelações sobre o produtor Harvey Weinstein, acusado por uma centena de atrizes e ex-colaboradoras de assédio, agressão sexual ou estupro, muitas vozes se elevaram e outros ídolos caíram.