Gina Lollobrigida, 79 anos, adia seu casamento Gina Lollobrigida e seu noivo espanhol vão se casar no ano que vem e não mais em novembro, como foi anunciado anteriormente, disse nesta segunda-feira e lendária atriz italiana. Gina, de 79 anos, se casará com Javier Rigau y Rafols, de 45 anos, nascido em Barcelona, em 27 de janeiro. Eles se conheceram em uma festa em Monte Carlo, Mônaco, e estão juntos há 22 anos. Inicialmente tinham planejado se casar em Nova York no final do mês, mas decidiram transferir a cerimônia para uma igreja em Roma, "devido ao interesse a afeto de muitos amigos europeus, em particular italianos e espanhóis", explicou o casal em um comunicado conjunto. Este será o segundo casamento de Gina, que já foi apontada como "a mulher mais bela do mundo", como diz o título de um de seus filmes. A estrela se divorciou em 1971. Gina personificou o protótipo de beleza italiana e começou a fazer filmes em seu país no final da 2.ª Guerra Mundial. Entre os filmes em que atuou estão A Mulher mais Bela do Mundo, Quando Setembro Chegar, e O Corcunda de Notre Dame, entre outros. Gina Lollobrigida protagonizou filmes ao lado de alguns dos astros mais famosos de Hollywood, como Humphrey Bogart, Yul Brynner, Rock Hudson, Frank Sinatra, Sean Connery e Tony Curtis. Nos últimos anos tem se dedicado à arte, primeiro à fotografia e depois, à escultura.