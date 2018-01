Gillian Anderson e Priyanka Chopra querem ser o novo James Bond

Justo quando surgem rumores sobre a possível renúncia de Daniel Craig ao personagem James Bond, atrizes como Gillian Anderson e Priyanka Chopra dizem que querem mudar o sexo do personagem e interpretá-lo.

Numa entrevista à revista Complex, quando perguntaram a Priyanka se ela gostaria de ser uma Bond girl, a resposta foi: “Sempre me perguntam isso, mas estou fora. Eu quero é ser Bond”.

Recentemente, Gillian, estrela da série Arquivo X (The X-Files), foi o tema da hora no Twitter quando respondeu a um pôster feito por um fã no qual ela aparecia como protagonista de um novo filme do agente 007. “O nome é Bond. James Bond. Obrigado pelos votos. Sinto não saber quem fez o pôster, mas gostei muito”, escreveu Gillian em seu perfil oficial, com o hashtag #NextBond (próximo Bond).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não há confirmação oficial da suposta renúncia de Daniel Craig, e os apontados como principais candidatos a sucedê-lo, como Tom Hiddleston e Idris Elba, por enquanto vão continuar esperando a vez.

Hiddleston disse que ninguém lhe disse nada a respeito, enquanto Elba comentou que, se finalmente isso ocorrer, será a prova de que existe “conexão entre os seres humanos”, pois “quando todos desejam uma coisa, se consegue”.

Craig, segundo informou o jornal britânico Daily Mail em 19 de maio, teria recusado uma proposta de £ 68 milhões (cerca de US$ 100 milhões) para fazer mais dois filmes do agente James Bond. Mas, logo em seguida à notícia, fontes ouvidas pela BBC disseram que o ator ainda não havia tomado nenhuma decisão.

007 contra Spectre, de 2015, foi o último filme que Craig fez e sua quarta interpretação do agente com licença para matar, contracenando com Léa Seydoux, Christoph Waltz e Monica Belluci. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ