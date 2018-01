Gibson volta como ator em filme sobre ações escusas de empresas

Depois de oito anos atrás das câmeras como diretor do premiado com o Oscar "Coração Valente" e do sucesso de bilheteria "A Paixão de Cristo", Gibson está retornando como ator em "O Fim da Escuridão."

No filme, cujo tema principal é a vingança, Gibson faz o papel de Thomas Craven, investigador do departamento de homicídios de Boston cuja investigação sobre o assassinato de sua filha única de 24 anos traz à tona manobras escusas de grandes empresas e o conluio do governo com elas.

"O lado sombrio das grandes empresas é um tema especialmente pontual agora, em vista do que vimos ser feito por grandes corporações e de sua responsabilidade pela crise econômica", disse Gibson a jornalistas. O filme já é sucesso nas bilheterias dos EUA e deve chegar à Espanha em 26 de fevereiro.

"O Fim da Escuridão" é baseado na minissérie da BBC "Edge of Darkness", que foi aclamada pela crítica quando foi ao ar, em 1985, e o diretor da minissérie original, Martin Campbell ("Cassino Royale"), foi quem agora trouxe a história para a tela grande.

"Eu era fã da minissérie da BBC e me lembro de ter sido impactado por ela. O fato de Martin também ter dirigido a minissérie foi uma segurança adicional", disse Gibson, observando que seu objetivo foi levar "um toque de realismo" ao papel de Craven.

O ator australiano disse que achou que era o momento certo para voltar a atuar, depois de um tempo passado como diretor. "Resolvi relaxar, atuando", disse ele. "Senti que eu estava ficando um pouco passado."

O produtor de "O Fim da Escuridão", Graham King, disse que conseguir trazer Gibson de volta para as telas foi "um sonho."

"Nós o queríamos de volta em nossas telas. Só pensamos nele para o papel de Craven", disse King.

Gibson será visto a seguir na comédia "The Beaver", dirigida por Jodie Foster e com lançamento previsto para este ano.

Em seguida, vai atuar em "How I Spent My Summmer Vacation", sobre um norte-americano preso numa cadeia mexicana e que deve chegar aos cinemas em 2011.

Mas ele está mais empolgado com o projeto de fazer um filme sobre os vikings, trabalhando com Graham King e Leonardo DiCaprio. Para isso, Mel Gibson está estudando a língua nórdica antiga.

(Reportagem de Judy MacInnes)