Gibson discute com professora sobre seu novo filme O ator e diretor Mel Gibson discutiu com uma professora universitária acerca de seu novo filme, Apocalypto, durante um debate no campus da Universidade de Califórnia nesta quinta-feira, 22. Gibson estava respondendo perguntas quando Alicia Estrada, uma professora assistente que estuda na universidade acusou o diretor de deturpar a cultura Maia no filme. Em seguida, a mulher foi removida do debate por ordem de Gibson, disseram representantes da faculdade. O filme apresenta a civilização Maia e mostra líderes cortando gargantas, e tirando corações de seus inimigos. "A mulher foi rude e causou desordem no local. Os organizadores do evento tiveram que retirá-la do debate", disse Alan Nierob, publicitário de Gibson. Um estudante disse ao jornal Daily News que Gibson insultou a professora e disse para ela "arranjar um livro de história e ler". "A professora estava atrapalhando a atenção de todos os estudantes", disse o porta-voz da universidade, John Chandler. "Os alunos estavam apreciando a presença de Gibson. Ele passou horas respondendo questões sobre o filme". O filme Apocalypto, dirigido por Mel Gibson foi lançado em dezembro de 2006.