'G.I. Joe' ultrapassa homens das cavernas como maior bilheteria nos EUA

"G.I. Joe", uma sequência estrelando Channing Tatum, Dwayne Johnson e Bruce Willis, assegurou 41,2 milhões dólares em bilheteria nos EUA entre sexta-feira e domingo, de acordo com estimativas de estúdio.

O vencedor da semana passada, a animação de uma aventura pré-historica chamada "Os Croods", deslizou para a segunda posição com 26,5 milhões de dólares na América do Norte (EUA e Canadá). O drama ainda inédito no Brasil "Tyler Perry's Temptation" aterrisou na terceira posição com 22,3 milhões de dólares.

"G.I. Joe" foi lançado na quarta-feira para dar um salto no fim de semana da Páscoa. Nos mercados internacionais, o filme Já faturou 80,3 milhões de dólares.