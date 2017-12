'Getúlio' focaliza últimos dias de Vargas

Morto há 60 anos, Getúlio Vargas (1882-1954) talvez seja o cadáver de maior peso na história brasileira. Assim, não é pouca ambição a que denota o thriller político Getúli", em que o diretor carioca João Jardim arrisca-se em sua primeira ficção, depois de uma carreira pontuada por documentários premiados, como Janela da Alma (2001), Pro dia nascer feliz (2006) e Lixo Extraordinário.

Os desafios são muitos num gênero que tem pouca expressão no cinema brasileiro - em geral, figuras políticas são abordadas preferencialmente em documentários. Fora isso, o suspense não se refere ao final, já conhecido de todos - o suicídio de Vargas.

Por isso, o objeto do roteiro, assinado por George Moura, é buscar penetrar o que passou pela cabeça do presidente naqueles últimos dias de sua vida e governo, após o atentado da rua Toneleros, em Copacabana, em que morreu um oficial da Aeronáutica e feriu-se o jornalista Carlos Lacerda, interpretado no filme por Alexandre Borges.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O enredo do filme assume sem rodeios que Lacerda, um feroz adversário de Vargas, teria praticado um "auto-atentado", disparando com seu revólver contra o próprio pé e procurando um atendimento que o engessou - um procedimento descabido no caso e que serviria a um acobertamento. Além do mais, Lacerda nunca entregou seu revólver para a perícia.

Mas o atentado, ainda mais com a morte do oficial, respingou com toda força sobre o Palácio do Catete, com Lacerda apontando o presidente como mandante.

A investigação, que chegou à guarda pessoal de Vargas, inclusive seu temido e fiel guarda-costas, Gregório Fortunato (Thiago Justino), não fez mais do que incendiar a crise política que uniu as Forças Armadas pedindo a renúncia de Vargas - uma operação que só foi desmobilizada com a morte do presidente.

Focando no círculo íntimo de Vargas, especialmente em sua relação afetuosa com a filha e chefe de gabinete, Alzira (Drica Moraes), traça-se um retrato da família Vargas fechada em si mesma, quase mafiosa - ainda mais tendo em vista a atuação de Bernardo (o ator português Fernando Luiz), irmão de Getúlio, no desastrado atentado, do qual o presidente, segundo o filme, não teria qualquer conhecimento.

Apresenta-se o presidente mais próximo da filha do que da mulher, Darci (Clarisse Abujamra), por sua vez ligada quase edipianamente a um dos filhos. Uma sugestão sutil, mas forte o bastante para evocar um clã com vocação a um retrato shakespeariano.

Não é esse, no entanto, o alcance desta que é uma coprodução com Portugal, extremamente bem-cuidada em sua reconstituição de época, focada na reencenação das noites de insônia do presidente, após intermináveis reuniões com seus ministros e chefes militares - que não fazem mais do que evidenciar o quanto ele está só naquele momento dramático para ele e para o país.

Em mais de um momento, a história sugere paralelos com situações mais atuais - como na campanha implacável da imprensa contra o governo, naquele momento movida especialmente por Lacerda.

Os letreiros finais igualmente sustentam que o complô militar que se armou para forçar a renúncia ou a deposição de Vargas - naquele mandato, legitimamente eleito, ao contrário da ditadura no Estado Novo - teve sequência, para finalmente completar-se em 1964, com muitos dos mesmos personagens por trás do golpe, caso do próprio Lacerda.

Calcado em inúmeros fatos, Getúlio não se propõe a ser uma aula de história. No papel-título, Tony Ramos sustenta um perfil multifacetado de um líder velho e cansado, que é o primeiro a lembrar de seus crimes do passado (sua narração inicial, do além-túmulo, evoca seus tempos de ditador).

Mas ele é também um homem preocupado com seu povo, cuja devoção não ignora - e as imagens documentais de seu velório e enterro, onde houve uma comoção popular, comprovam-no generosamente.

Tony Ramos encarna um homem totalmente consciente de seu papel na história e do ato que irá cometer, um sacrifício, o único que entendeu possível, para deter a marcha de sua deposição, de consequências imprevisíveis para a democracia.

Getúlio, o filme, não esgota o paradoxo de Getúlio Vargas, o político. Mas é um passo para recordar e reavaliar essa página dramática na vida do país, de onde não cessam de brotar novas lições.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb