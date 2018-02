'Getúlio' é recordista de indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O filme Getúlio, de João Jardim, é o recordista de indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o "Oscar brasileiro", cujos troféus serão entregues no dia 1º de setembro, no Rio de Janeiro. O longa está indicado em 14 categorias, seguido de O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, com 12, Tim Maia, de Mauro Lima, e Irmã Dulce, de Vicente Amorim, ambos com dez, e Praia do Futuro, de Karim Aïnouz, com sete.

Entre as atrizes, estão no páreo Deborah Secco, Bianca Comparato, Drica Moraes, Fabiula Nascimento e Leandra Leal; ao prêmio de melhor ator concorrem Alexandre Borges, Babu Santana, Matheus Nachtergaele, Milhem Cortaz e Tony Ramos.

No site www.academiabrasileiradecinema.com.br, o público pode votar nos seus favoritos, até o dia 31 de agosto. Os votos serão apenas para as categorias melhor longa de ficção, melhor documentário e melhor filme estrangeiro. As demais escolhas são feitas pelos membros da Academia Brasileira de Cinema (atores, diretores, produtores, críticos), que realiza o evento.

O cineasta Roberto Farias, diretor de Assalto ao Trem Pagador e presidente da Academia, será o homenageado desta 14ª edição. A cerimônia será pela primeira vez no Cine Odeon, na Cinelândia. O Cinema, recém-reaberto como Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, irá reprisar os indicados.