George Lucas prepara animação da série 'Guerra nas Estrelas' Ele havia dito que "A Vingança dos Sith" seria seu último filme da série "Guerra nas Estrelas", mas George Lucas está produzindo mais um episódio --desta vez uma animação, chamada "Guerra nas Estrelas -- A Guerra dos Clones", que estréia em agosto. A Lucasfilm e o estúdio Warner Bros. anunciaram na terça-feira que o filme deve ser lançado em 15 de agosto, semanas antes, portanto, da estréia da série de animação homônima nos canais pagos Cartoon Network e TNT. "Senti que ainda havia muito mais histórias de 'Guerra nas Estrelas' para contar", disse Lucas em nota à imprensa. "Estava ávido por começar a contar algumas delas por meio da animação e, ao mesmo tempo, impulsionar a arte da animação." A série "Guerra nas Estrelas", com seis filmes, é um dos produtos mais lucrativos da história de Hollywood. Ela começou com o episódio inicial de "Guerra nas Estrelas", em 1977, e terminou em 2005, com "Guerra nas Estrelas, Episódio 3 -- A Vingança dos Sith". Na época, Lucas descartou um novo longa da série, mas revelou que estava criando um desenho animado. "Guerra nas Estrelas" fala de batalhas pela superioridade intergalática, e "A Guerra dos Clones" promete mais histórias do gênero --só que em animação. Os principais personagens, como Anakin Skywalker e Padme Amidala, terão a companhia de novos heróis, como o aprendiz de jedi Ahsoka.