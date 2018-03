George Lucas homenageará John Lasseter em Veneza

O diretor de criação da Disney/Pixar, John Lasseter, receberá um Leão de Ouro no 66º Festival de Cinema de Veneza das mãos do diretor e produtor americano George Lucas, criador das sagas "Star Wars" e "Indiana Jones", informou nesta quinta-feira, a organização do evento.

O prêmio, uma homenagem à carreira de Lasseter, será entregue no dia 6 de setembro, às 16h30 locais (11h30 no horário de Brasília) em uma cerimônia no Palácio do Cinema. Ao lado de Lucas estarão também outros diretores, como Brad Bird, Pete Docter, Andrew Stanton e Lee Unkrich.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O criador de "Star Wars" foi escolhido para conceder o Leão de Ouro por ter uma longa história com Lasseter, que fez parte da equipe gráfica da LucasFilm, empresa fundada por Lucas em 1971.

Entre os trabalhos realizados por Lasseter na companhia, está o cavaleiro que desce de um vitral no "Enigma da Pirâmide" (Young Sherlock Holmes, 1985), considerado o primeiro personagem criado por computador para um filme de ação.

Lasseter também participou de grandes sucessos como "Carros" (2006), "Toy Story" (1995) e "Vida de Inseto" (1998), todos filmes de animação de grande sucesso da Disney. Em 1986, Steve Jobs, fundador da Apple, comprou a LucasFilm, rebatizando-a de Pixar.

O Festival de Cinema de Veneza está programado para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro.