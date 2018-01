George Lucas arrepende-se de criticar 'Star Wars: O Despertar da Força'

O cineasta e produtor norte-americano George Lucas desculpou-se por suas críticas a Star Wars: O Despertar da Força, produzido pela Disney. Durante entrevista recente publicada pelo site The Hollywood Reporter, o diretor afirmou que havia vendido os personagens de sua série a “escravocatas brancos”. Em um comunicado emitido na última quinta-feira, 31, entretanto, Lucas disse que se equivocou ao usar uma “analogia muito inapropriada”.

“Raramente emito comunicados para esclarecer minhas posturas, mas acredito que é importante esclarecer que estou emocionado pelo fato de a Disney possuir a série cinematográfica e conduzi-la em direções fascinantes”, anunciou. Lucas, criador de Star Wars, vendeu a Lucasfilm à Disney em 2012 por US$ 4 bilhões.

As palavras usadas pelo cineasta e produtor na entrevista publicada na quarta-feira, 30, causaram furor. Na ocasião, ainda, George Lucas criticou o estilo "retrô" do novo filme, dirigido por J.J. Abrams. "A Disney está efetuando um trabalho incrível em cuidar e ampliar a série", afirmou o diretor no comunicado.