George Lucas abandonará grandes produções por filmes mais pessoais

Após os estúdios de Hollywood terem se recusado a financiar seu último filme, Red Tails, o produtor e diretor de cinema George Lucas anunciou que vai deixar as grandes produções para se dedicar a projetos mais pessoais.

Lucas disse em entrevista publicada no jornal New York Times que, no entanto, ainda mantém as portas abertas para filmar no futuro o quinto filme da saga Indiana Jones.

Red Tails, que tem Cuba Gooding Jr. e Terrence Howard no elenco, é um tributo aos pilotos negros que combateram na Segunda Guerra Mundial, conhecidos como a brigada Tuskegee. Lucas pagou de seu próprio bolso a produção do filme, que custou US$ 58 milhões.

"Alguns executivos sequer apareceram para ver o filme. Ora, esse não é o trabalho deles?", lamentou o autor da épica saga Star Wars.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lucas explicou que vai dedicar o resto de sua carreira a filmes mais artísticos, similares as gravações experimentais que rodou nos anos sessenta, quando ainda estudava cinema e gravava nuvens se movimentando no céu do deserto ou se inspirava em poemas de E.E. Cummings.