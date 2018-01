George Lucas abandona cinema e investe na TV e na web O diretor e produtor cinematográfico George Lucas informou que deixará de fazer filmes para o cinema. Segundo o site Variety.com, o criador de "Guerra nas Estrelas" anunciou que de agora em diante investirá em produções da televisão e da internet. "Não queremos fazer filmes. Estamos entrando na televisão. Saímos do ramo de longa-metragem porque é muito caro e muito arriscado", disse o diretor, segundo o site. De acordo com o diretor, gastar US$ 100 milhões com uma produção e mais US$ 100 milhões em divulgação não faz sentido algum. "Com estes US$ 200 milhões posso fazer de 50 a 60 filmes de duas horas. São 120 horas, em vez de duas. No mercado futuro é assim que as coisas serão, pois tudo será pay-per-view ou por download." Por esse motivo, Lucas afirmou que acredita que o segredo para o futuro é a quantidade. "Você tem que ter um site que contenha material o bastante para atrair as pessoas." Lucas disse, ainda, que acredita que os americanos estão deixando de lado o hábito de ir ao cinema. "Não acredito que nada mais será um hábito. Acho que as pessoas irão ser atraídas para certas mídias em seus momentos de lazer e farão isso porque haverá um desejo de fazer isso naquele momento particular. Tudo será uma questão de escolha. Será uma enorme revolução na indústria (do entretenimento)." Isso, porém, não significa que a Lucasfilm mergulhará na distribuição online. "Estamos tentando descobrir exatamente de onde virá o dinheiro (para essa nova empreitada)." Indiana Jones A empresa de George Lucas, no entanto, não abandonará prontamente o cinema. Isso porque a seqüência de "Indiana Jones e a Última Cruzada", "Indiana Jones 4", está sendo produzida. Lucas prometeu a seus fãs que o quarto filme da série de aventura contará com a presença de Harrison Ford como um Indiana bem mais velho. Além disso, assegurou que Sean Connery voltará como o pai de Indiana Jones, embora não tenha dado mais explicações. Star Wars na TV Um dos primeiros frutos da nova empreitada de Lucas é a continuidade de seu épico intergaláctico "Guerra nas Estrelas" não no cinema, mas na televisão. Lucas assegurou que a série televisiva, intitulada "Clone Wars", já está sendo produzida e estará no ar já no próximo ano. Realizada com o uso de computação gráfica em 3-D, a série dará continuidade aos 25 episódios de "Clone Wars", que foram ao ar pelo Cartoon Network entre 2003 e 2005. A nova "Clone Wars" contará a história do período menos abordado nas seis partes que compõem a saga cinematográfica, o dos enfrentamentos entre os separatistas liderados pelo conde Dookan e a República Galáctica. Lucas, de 62 anos, prometeu anteriormente que não continuaria a saga no cinema, que foi dividida em seis partes e iniciada em 1977 no quarto episódio, sendo concluída em 2005 com o terceiro.