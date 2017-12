George Clooney tenta deter violência em Darfur O ator americano George Clooney se reuniu na quarta-feira no Cairo com o ministro de Exteriores egípcio, Ahmad Abu al Geit, para convencer seu país da necessidade de iniciar um diálogo com o Sudão que tenha como objetivo pôr um fim à violência em Darfur. Depois de passar pela China, Clooney chegou na terça ao Cairo. Deve seguir então para a conflituosa província sudanesa de Darfur, para tentar colaborar com o fim da violência e dos combates na província. Clooney realiza a viagem ao lado do ator Don Cheadle e de dois ex-campeões olímpicos dos EUA. O conflito de Darfur - rebeldes enfrentam o Governo por melhores condições de vida - já deixou mais de 20 mil mortos e 200 mil refugiados, segundo a ONU.