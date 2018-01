George Clooney será homenageado na principal premiação do cinema francês

O ator, diretor e produtor americano George Clooney receberá o prêmio honorário da 42ª edição do César, principal premiação do cinema francês, em uma festa que será realizada no próximo dia 24 de fevereiro, informou nesta quinta-feira, 2, a Academia Francesa de Cinema.

Clooney, "o ator mais carismático de sua geração", encarna "esse glamour de Hollywood característico das grandes estrelas do cinema. Seu encantamento, seu senso de humor, sua personalidade e seu compromisso" geram "nossa admiração perpétua e eterna", destacou a Academia Francesa em comunicado.

Os representantes do prêmio do cinema francês disseram entregar-lhe essa distinção "em homenagem a seu talento deslumbrante como ator, diretor, roteirista e produtor", e por sua "generosidade tanto artística como espiritual".

Clooney já tem em sua prateleira o Oscar de melhor ator coadjuvante por Syriana em 2006 e o Oscar de melhor filme, como produtor, por Argo em 2013.

No ano passado Michael Douglas foi reconhecido com o César honorário, um prêmio com o qual sucedeu outros três intérpretes americanos: Sean Penn em 2015, Scarlett Johansson em 2014 e Kevin Costner em 2013.