George Clooney se une à Disney para uma aventura futurista, em 'Tomorrowland'

O ator George Clooney se uniu à Disney para o provável sucesso de bilheteria Tomorrowland, uma aventura futurista que o ator de Hollywood diz que o atraiu por sua mensagem de esperança.

Clooney, conhecido por seus papéis em Onze Homens e um Segredo e Syriana, interpreta o ex-menino prodígio Frank, que se junta a Casey (Britt Robertson), fã de ciência, em uma missão para descobrir os segredos de um lugar em algum momento no tempo e no espaço, chamado Tomorrowland.

O filme, que também tem no elenco o ator britânico Hugh Laurie, é dirigido por Brad Bird, conhecido pelos filmes de animação Ratatouille e Os Incríveis, premiados com o Oscar.

"Eu sei que Brad é um otimista e ele queria escrever um filme que dissesse que, a cada vez que você liga no noticiário e vê o quanto a coisa é triste, isso não tem que acabar dessa forma, que há um futuro lá fora se você se envolver, e eu gosto dessa ideia", disse Clooney na pré-estreia do filme, no sábado, 9. "Eu adorei a ideia da história ...gostei do final, gosto da maneira como eles falaram sobre esses assuntos."

Clooney passou pelo tapete azul para a estreia do filme na Disneylândia, em Anaheim, perto de Los Angeles, ao lado de sua mulher, Amal, e dos atores Robertson e Raffey Cassidy.

"As pessoas o conhecem (Clooney) por seu trabalho humanitário e sabem que ele está disposto a sair e tomar uma posição impopular, se ele acredita que é certo", disse Bird. "E isso é bom para esse personagem, porque o personagem de Frank é um idealista, e se trata também de idealismo.”