George Clooney recebe homenagem em festival de cinema nos EUA

O 38o festival anual na cidade do Colorado, que é uma estação de esqui, recebeu muito bem o filme "The Descendants", de Alexander Payne. O ator George Clooney estava presente para conversar sobre a comédia dramática que será lançada em novembro.

Outros filmes que obtiveram uma forte resposta foram o longa silencioso "The Artist", que também fez barulho em Cannes, e "Albert Nobbs", um filme de época no qual a personagem de Glenn Close passa a maior parte da vida disfarçada de homem. A atriz Glenn Close também estava na cidade para o festival.

As três exibições surpresa do festival (que não foram anunciados com antecedência) foram "Butter", de Jim Field, com Jennifer Garner e Ty Burrell; "Crazy Horse", um olhar de Frederick Wiseman sobre os cabarés de Paris; e "Le Grand Amour", obra-prima de Pierre Etaix.