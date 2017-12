George Clooney promove 'Hail, Caesar!', o novo filme dos irmãos Coen

O ator George Clooney compareceu nesta segunda-feira, 1, à estreia em Los Angeles de Hail, Caesar!, o filme mais recente escrito e dirigido pelos irmãos Joel e Ethan Coen. A comédia conta a história de um 'fixer' (espécie de mediador) de um estúdio cinematográfico que precisa resgatar o protagonista de um longa-metragem sequestrado durante as filmagens.

Ambientado na década de 1950, a última era de ouro de Hollywood, o filme também tem no elenco Josh Brolin, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jonah Hill, Tilda Swinton e Ralph Fiennes. "Por quê assistir este filme? Principalmente porque você vai assistir Channing Tatum dançando com uma roupa de marinheiro. Isto é suficiente", declarou Clooney à AFP.

"E de vez em quando você poderá observar Scarlett Johansson mergulhando em uma piscina, o que sempre vale a pena assistir", completou, com um sorriso.

O ator, que compareceu à estreia com a esposa Amal Clooney, é um antigo parceiro dos irmãos Coen: trabalhou com os diretores e roteiristas em Queime Depois de Ler (2008), O Amor Custa Caro (2003) e E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000).

"São divertidos, estão muito preparados e fazem ótimos filmes, ótimos filmes de maneira consistente. Eles amam tanto o que fazem que facilita", disse o ator de 54 anos sobre os cineastas.

Apesar de comparecer ao evento para falar do filme, Clooney não esqueceu as primárias de Iowa, nas quais Ted Cruz derrotou Donald Trump no lado republicano.

"Se não tivesse vencido, ele teria ficado de fora, então ele precisava mesmo", disse o artista sobre o senador ultraconservador.

"Esta vai ser uma eleição interessante", completou.

Hail, Caesar! estreia nos cinemas americanos na próxima sexta-feira, 5 de fevereiro, e seis dias depois terá uma nova noite de gala no Festival de Cinema de Berlim. O filme tem previsão de estreia no Brasil para março, com o título de Ave, César!.