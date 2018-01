George Clooney promove novo filme na Europa

George Clooney visitará a Europa na próxima semana para promover seu novo filme, Leatherheads, no qual é protagonista e diretor. Além de sua namorada, Sarah Larson, o ator estará acompanhado de Renée Zellweger, com quem faz par romântico no filme. Os atores chegarão a Londres no dia 9 de abril, onde participarão de uma coletiva de imprensa e de uma sessão de estréia do filme. Depois passarão por outros países, incluindo a Itália. A comédia romântica Leatherheads se passa na década de 1920 e conta a história de Jimmy "Dodge" Connolly, técnico de um time de futebol americano que se esforça para levar sua equipe para os grandes estádios. O técnico então contrata um jovem - interpretado por John Krasinski - que é uma grande promessa do futebol, mas as coisas se complicam quando ambos se apaixonam por uma jornalista, papel de Reneé. Apesar de continuar desmentindo sua estréia no mundo da moda, Clooney deu conselhos importantes para a escolha do figurino do filme, influenciando na nova versão da jaqueta Dodge, da grife inglesa Belstaff, que colaborou para o figurino de Leatherheads. Essa não é a única colaboração entre o ator e a grife, responsáveis pelo projeto beneficente Running Heart Foundation e pela coleção Not on Our Watch, desenhada por Clooney para a Belstaff para angariar fundos destinados às vítimas de Darfur.