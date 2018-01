George Clooney prevê mudanças em sua carreira no futuro George Clooney calcula que dentro de dez anos as pessoas estarão tão cansadas de vê-lo no cinema que ele poderá desistir de boa parte de sua carreira de ator. Mas não pense que ele, protagonista de muitos blockbusters em uma carreira que já dura 20 anos, esteja se preparando para deixar Hollywood. O que Clooney vem fazendo, cada vez mais, é dirigir. Ele conta que tem tido mais sucesso do que jamais sonhou, tendo recentemente estrelado o indicado ao Oscar "Conduta de Risco" e a comédia sobre futebol americano "Leatherheads", que ele também dirigiu e que estréia nos EUA na sexta-feira. "Dentro de dez anos, imagino que as pessoas estarão fartas de ver muitos de nós que hoje trabalham diante das câmeras", disse Clooney à Reuters. "Minha esperança é que eu possa dirigir mais. É essa minha meta." "Leatherheads", co-estrelado por Renee Zellweger, é o terceiro filme de Clooney como diretor, depois de "Confissões de Uma Mente Perigosa" e "Boa Noite e Boa Sorte". Clooney disse que pode em breve começar a trabalhar num quarto filme como diretor. Intitulado provisoriamente "Suburbicon", o filme foi escrito pelos irmãos Joel e Ethan Coen, premiados por "Onde os Fracos Não Têm Vez". Foi há dez anos que ele primeiro leu o roteiro de "Leatherheads". Na época, Clooney era popular por seu trabalho em "ER" ("Plantão Médico"), mas tinha feito dois filmes mal recebidos pela crítica: "Batman & Robin" e "O Pacificador". Sua virada profissional se deu em 1998, com sua atuação em "Irresistível Paixão", dirigido por Steven Soderbergh. Em "Leatherheads", ambientado mais ou menos em 1925, Clooney faz Dodge Connelly, um astro envelhecido do futebol americano cuja beleza e charme o ajudam a seduzir mulheres, mas não ajudam seu time a manter boa posição financeira. Ele e um jogador mais jovem, representado por John Krasinski, se apaixonam pela mesma jornalista (Renee Zellweger), mas apenas um deles poderá ganhar no jogo do amor. Depois de atuar no drama "Syriana", sobre petróleo e política, e no sério "Conduta de Risco", Clooney, o ator, achou que já era hora de trabalhar num filme que fosse divertido. E Clooney, o diretor, depois de comprovar sua habilidade com filmes sérios, queria mostrar que também é capaz de fazer uma comédia.