George Clooney prepara série para Netflix sobre escândalo Watergate

O ator George Clooney prepara uma minissérie para a plataforma de streaming Netflix sobre o escândalo Watergate, uma trama de espionagem política nos anos 1970 que terminou com a renúncia do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon.

Segundo publicou a revista especializada Variety, Clooney será o produtor executivo desta série de oito episódios, escrita por Matt Charman, um dos responsáveis pelo roteiro do filme de Steven Spielberg, Ponte dos Espiões (2015).

O escândalo Watergate começou em 1972 quando cinco pessoas foram detidas acusadas de roubar documentos na sede do Partido Democrata, em Washington.

As revelações de um agente do FBI conhecido como "Garganta Profunda" conduziram Bob Woodward e Carl Bernstein, jornalistas do The Washington Post, a descobrirem uma rede de espionagem e subornos para assegurar em 1972 a reeleição do republicano Nixon, que após a revelação da denúncia, renunciou à Presidência dos EUA em 1974.

O escândalo Watergate, um dos momentos mais importantes da política americana do século XX, chegou aos cinemas em 1976 com o filme Todos os Homens do Presidente, do produtor Alan J. Pakula e que com Dustin Hoffman e Robert Redford como protagonistas, obteve quatro Oscars.